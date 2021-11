"Está súper enfadado": el cabreo de un comensal de 'First Dates' que abandona el programa tras ser rechazado

No todo el mundo encaja el rechazo de la misma manera. Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha sido testigo de cientos de calabazas de personas que no estaban dispuestas a darle una segunda oportunidad a la persona con la que habían cenado. Mientras que algunas las han recibido con naturalidad, entendiendo que no siempre podemos gustar a la persona que tenemos enfrente, otras lo hacen con resignación.

Es el caso de Adriano, quien ha decidido marcharse del programa visiblemente enfadado después de que su cita le dijera que no por su apariencia. La cita no comenzaba con buen pie. Adriano ha tenido la sensación de que José Manuel era un poco femenino para él y su cita reconocía frente a las cámaras que la persona con la que se había sentado a cenar no era su tipo. Sin embargo, y a medida que fue avanzado la cita, lo cierto es que congeniaron bastante bien.

Los comensales acabaron besándose en el reservado... pero no fue suficiente

Después de compartir una agradable cena, ambos acabaron en el reservado del restaurante, donde llegaron a besarse apasionadamente. Sin embargo, José Manuel advertía frente a las cámaras de Cuatro que ese beso no significaba nada: "Yo si lo doy, lo doy. Pero eso no quiere decir que haya tema". Algo que demostraba segundos más tarde en la decisión final, donde reconocía que Adriano no le había gustado lo suficiente como para seguir conociéndose.

Después de que el equipo de First Dates le preguntara a Adriano si le gustaría mantener una segunda cita con José Manuel, este reconocía que sí. A pesar de que reconoce que al principio no le llamó demasiado la atención, el comensal descubrió a medida que avanzaba la cena que podría tener algo más con él: "Tendría una segunda cita porque me he dado cuenta de que es una persona con la que puede hablar de cualquier tema".

La huida después de las calabazas

Tras reconocer que es una persona con la que se puede hablar de todo, Adriano aseguraba que su pareja tenía mucho potencial y que podía aprender de él. Por esa misma razón, el comensal de First Dates le daba el esperado sí a su compañero esperando a que este hiciera lo propio. Sin embargo, y a pesar de que se habían besado apasionadamente en el reservado, José Manuel aseguraba que no tendría una segunda cita en plan de pareja.

Tras ser preguntado por las razones que le han llevado a rechazar a Adriano, José Manuel reconoce que buscaba otro tipo de físico: "Soy muy superficial". Una sentencia que enfadaba a Adriano, quien decidía huir del lugar de los hechos. Mientras que José Manuel y el equipo del programa le preguntaban si se había enfadado, Adriano aseguraba que prefería no contestar y marcharse cuanto antes de allí. Y eso es precisamente lo que hizo, escapar del restaurante para no volver a saber nada más sobre su cita.