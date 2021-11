La fiesta de los Premios Dial regresa con un solidario recuerdo a La Palma: así ha sido la gala

El recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife ha sido este martes la sede de la XXV edición de los galardones que concede anualmente Cadena Dial a los artistas más importantes de la música en español. Tras un año de parón, los galardones han vuelto a la isla de Tenerife en una gala presentada por Luis Larrodera y Ana Guerra.

La vigesimoquinta edición de estos Premios Dial comenzaba con la tinerfeña Ana Guerra, que reconocía que estaba "nerviosa" por "jugar en casa", cantando pequeños fragmentos de canciones de Raphael, David Bisbal, Antonio Orozco, Pablo Alborán, Beret, Melendi, Rozalén, Vanesa Martín o Malú, algunos de los indudables protagonistas de la noche.

Como no podía ser de otra manera, celebrándose la gala en Canarias, los presentadores de la gala han querido dedicar unas palabras de recuerdo para la vecina isla de La Palma cuando se cumplen dos meses desde la erupción volcánica: "Nuestro cariño y nuestro recuerdo para la gente de La Palma, que está viviendo una pesadilla", ha dicho Luis Larrodera, que ha celebrado volver a celebrar una gala así tras casi dos años en los que "se paró el reloj de nuestras vidas".

La gala contó, entre otros, con las actuaciones de Rozalén, que quiso acordarse de la gente que ha escuchado su música desde sus inicios; Sergio Dalma, que agradecía que "nos volviésemos a encontrar" en un evento en directo con público; Malú, que recibía su decimoquinto premio Dial, una "niña bonita" que dedicaba a La Palma y a "todos los profesionales del sector de la música" tras un duro año; Pablo Alborán, que afirmó no "poder aguantarse" y cantó su nuevo tema;

Una canción y un constante recuerdo a La Palma

Esta noche se ha presentado en los Premios Dial 'Virgen de las Nieves', una canción de Melendi en forma de poesía para todas las personas que están sufriendo el azote del volcán de Cubre Vieja en la isla de La Palma. Un tema benéfico cuyos beneficios se destinarán a los damnificados de La Palma, que recibirán la ayuda a través de la Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes), una entidad con sede en la isla de La Palma, cuya finalidad es colaborar con la atención de las personas con discapacidad intelectual.

Raphael y Rosario, premiados por sus trayectorias

La gran ovación de la noche fue para Raphael, que recibió este martes uno de los reconocimientos más emotivos de su dilatada carrera profesional. Con todo el público del recinto ferial en pie, Raphael recogía, de manos de su hijo, Manuel Martos, el premio Dial a la trayectoria. "Para mí es un momento muy bonito y especial", explicaba Martos. "Quiero dar las gracias porque me lo ha entregado mi hijo (...) Gracias por hacer que un hombre sea feliz trabajando ante ustedes", admitía un emocionado Raphael.

No fue el único en recibir un reconocimiento a su trayectoria profesional. También recibió este galardón Rosario. "Nos vemos en los escenarios. Que viva la música. Me habéis tocado el corazoncito", decía la cantante, que no pudo asistir a la gala.

Homenaje a las mujeres científicas

En un año en el que la investigación ha sido más relevante que nunca, los Premios Dial han querido destacar el papel de la ciencia y el de las mujeres científicas. Por ello, parte de la recaudación de las entradas del abarrotado recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife ha sido donada a proyectos de investigación del IPNA-CSIC, centro del CSIC ubicado en Tenerife.

De hecho, durante el evento se ha realizado un homenaje dando un galardón a la científica Inés Pérez Martín, vicedirectora segunda del IPNA-CSIC en representación del colectivo de mujeres dedicadas a la ciencia. "Es un honor que se haga un recuerdo a las mujeres de la ciencia en una noche como esta", ha afirmado.

Todos los ganadores de los Premios Dial 2021