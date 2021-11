La crisis de suministros en el mercado de las bicicletas: "Tienes que pelear como para encontrar una vivienda"

Un grito como el de “sin planeta no hay futuro” o nombres como el de Greta Thunberg han hecho que muchos se planteen cambiar su medio de transporte del día a día. Pero no solo, porque también el desconfinamiento provocó que unos cuantos se lanzaran a la calle bicicleta en mano. Y los que no la tenían, o necesitaban arreglarla o cambiarla por una nueva lo intentaron en masa.

“Una vez dejaron abrir las tiendas se vendió todo lo que había en stock de bicicletas terminadas”, cuenta Javier Fuentes, director de ‘Urbanbiker’, una empresa que fabrica bicicletas eléctricas desde León. Pero si a la alta demanda sumamos la crisis de suministros, “pides componentes a las fábricas y, teniendo suerte, el mínimo son ocho meses en recibirlo, pero puede llegar hasta 18 meses”, este es el resultado señala Fuentes.

Se mezcló el cierre de las fábricas “como Shimano o Michelin dos meses la que menos y hasta tres meses algunas” durante el confinamiento con el boom de las bicicletas. Y esto, ha incrementado los precios: “El tema de los fletes (lo que se paga por el transporte de una mercancía) ha pasado de los 2.000 más o menos que veníamos pagando a unos 16.000 que hemos pagado. Y los componentes entre un 10 y un 25%. Parte de todo ese encarecimiento se ha trasladado al coste de la bicicleta”, explica el responsable de esta fábrica leonesa de bicicletas eléctricas.

Hubo tiendas que hicieron algo de provisión; es el caso de 'Calmera Ciclismo’, una ubicada en el centro de Madrid: “Nosotros, al disponer de un almacén fuera de Madrid, intentamos suplir esa falta de suministro de algunos fabricantes con material que tenemos almacenado. Entonces, de alguna manera lo acusamos un poco menos que, a lo mejor, otros negocios”, comenta Javier Lumbreras.

Quien busca una bicicleta muy concreta tiene que esperar, pero “bicicletas seguimos recibiendo. Quiero decir, que no es que no haya disponibilidad, lo que no hay es el surtido habitual en colores o en modelos, pero disponibilidad tenemos”, explica el responsable de ‘Calmera’.

Como si fuese una vivienda

Pero a quien le da igual la bicicleta, lo tiene más fácil. Son lentejas. Le pasó a Guillermo: “Conocíamos al propietario de la tienda y nos avisaba para decir: «Nos ha llegado esta mañana una bicicleta de este modelo, de este color, con estas dimensiones y con este precio. Entonces, si la queréis decidme ya, porque ya tengo varios que me la han solicitado». Y es llamativo, porque generalmente tú cuando vas a comprar un producto puedes elegir entre varios modelos, colores, precios... Y en este caso concreto tenías que -prácticamente- pelear como para encontrar una vivienda por una bicicleta”.

Eso era buscando una bicicleta concreta, de montaña, bastante específica. También lo intentó este verano Pablo: “Buscaba una bicicleta de carretera con frenos de disco y quería que los grupos, tanto de freno como de cambio, fuesen un ‘Shimano’ en particular, que era ‘Shimano Ultegra’". A Pablo le costó, pero lo consiguió a través de una web alemana y la tenía que montar en casa: “La compré y me llegó a los tres meses. Ahora mismo (…) no es como cuando la compré yo que te ponía «tres meses para la entrega». Ahora pone agotado".

Pero ni buscando una bicicleta más normal, una más común, una de paseo. También lo intentó Guillermo: “Me sorprendió que en grandes superficies como el Decathlon no haya ninguna bicicleta de ningún tipo. Ni grandes, ni pequeñas, ni baratas, ni de marca”.

No había forma de comprar nada en un gran distribuidor. Y, aunque se pueda pensar que habrá más disponibilidad de las más baratas, de las más comunes, ocurre lo contrario: “La gama alta sí que suele haber más, claro. No es lo mismo una cosa que cuesta 30 euros, que se demanda mucho y ya se quedan sin stock, que una cosa que cueste 800”, explica Sergio Valle, trabajador de una tienda de venta de bicicletas a través de internet, ‘Rotoruabike.com’, que ha abierto recientemente una tienda física en Madrid.

La tormenta perfecta

“Ha sido como la tormenta perfecta. El COVID y el periodo de confinamiento aceleró muchísimo que mucha gente se incorporara a la práctica deportiva. Y, además, coincide que también venía una ola de concienciación de intentar pensar en un transporte más sostenible. Ha sido el alineamiento perfecto”, cuenta Jesús Beamonte, director de comunicación de la vasca ‘Forum Sport’. Una tormenta perfecta que tiene que ver mucho con la dependencia global: “Empezó con un problema con el suministro de los cambios. Los dos grandes fabricantes, ‘Sram’ y ‘Shimano’, tenían problemas para poder suministrar los componentes. Pero a partir de ahí ha empezado también una crisis de materias primas: Falta aluminio para hacer horquillas, hay problemas con el carbono, hay problemas con el acero para hacer todo el tema de tornillería... Y al final para los fabricantes de bicicletas está siendo francamente complicado”.

El propio Javier ha vivido el problema, está esperando a que llegue su bicicleta nueva: “En mi caso estoy dándole una segunda vida a la bicicleta que tengo, la he reparado y estoy ya casi casi en la parte final del periodo de espera. Yo creo que me quedan como dos o tres semanas de espera para que me llegue la bicicleta nueva que llevo esperando ya unos cuantos meses. Cruzo los dedos y toco madera”.

De la fabricación nacional a la dependencia asiática

En la primera tienda que hemos visitado en este reportaje, Javier Lumbreras habla de la dependencia del mercado asiático: “En Taiwán, en China, en Vietnam, en Japón... Yo diría el 95% por no decir el 100% de los componentes. (…) Y los problemas allí ya los conocemos: retrasos, no sólo en la producción, también el transporte, etc”. Lumbreras señala también el cambio en la última mitad de siglo: “Hace 40-30 años casi todo se producía en España. No digamos el 100%, pero a lo mejor el 70-80% de las cosas se fabricaban aquí y el resto venía de fuera”.

Los grandes no dan datos de cuánto han perdido por esta situación. Un sector que vive un boom pero que no tiene qué vender: “Lo que está claro es que no hay bicicletas. A día de hoy tú puedes hacer la prueba intentando comprar una bicicleta a través de las webs de las propias marcas o a través de nuestras propias webs, de las webs de los distribuidores, y vas a encontrarte con problemas o listas de espera”, explica Jesús Beamonte de ‘Forum Sport’ que tampoco tiene claro cuándo se producirá el final de esta crisis: “Dicen, pero todo esto es mucho decir, que lo que en principio parecía que se iba a solucionar para el 2022, a finales del 2022, pues parece que se va a prolongar también a 2023”.

Pueden esperar, buscar en otro sitio, recurrir a la segunda mano... Pero ni esa es infinita, y un sector que podría estar vendiendo más que nunca no tiene qué vender. Faltan piezas, y llegan por goteo.

