Primera ministra por menos de un día: dimite la líder del gobierno sueco horas después de asumir el cargo

La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, ha dimitido este miércoles, horas después de ser nombrada, después de que la votación de los presupuestos se haya saldado con la propuesta de la oposición conservadora.



En un comunicado, el Parlamento de Suecia ha detallado que la portavoz ha aceptado la solicitud de dimisión de Andersson y ha matizado que la Presidencia del Parlamento "se pondrá ahora en contacto con los líderes del partido para discutir la situación".



El 'sí' de los compañeros del Partido Socialdemócrata de Andersson y del Partido Verde le ha permitido sumar 174 votos a favor para ser nombrada, los mismos que ha logrado sumar la oposición conservadora. El sistema parlamentario sueco establece que basta con que no haya más votos en contra que a favor, por lo que Andersson finalmente ha sido proclamada entre aplausos y visiblemente emocionada.



Sin embargo, tras la votación de los presupuestos, el Partido Verde se ha retirado de la coalición gubernamental que apoyaba a Andersson. El 'no' del Partido de Centro al proyecto presupuestario de la coalición gobernante ha dejado sin los votos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas. En cambio, ha salido adelante el proyecto presentado por la oposición conservadora, que Andersson estaría obligada a aplicar.



El vice primer ministro de Suecia, del Partido Verde, Per Bolund, ha señalado que "entiende completamente" que puede parecer "complicado" que la formación haya apoyado durante la mañana a Andersson y por la tarde "haya cambiado de opinión", pero ha incidido en que la decisión "depende del voto de los presupuestos".



"Este es un momento tormentoso", ha lamentado Bolund, según recoge el diario 'Aftonbladet'. "Estamos sorprendidos e indignados por los actos del Partido del Centro", ha continuado, antes de señalar que "los juegos políticos" de los últimos tiempos se han visto "culminados" durante la jornada. "Para nosotros, la política no es solo un juego", ha remachado.