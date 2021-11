"No es que sea la viuda negra, se mueren ellos solos": la increíble confesión de una comensal de 'First Dates'

Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha acogido todo tipo de citas con sus respectivas historias. Desde algunas que han acabado en boda hasta otras que han finalizado antes de la cuenta por la incompatibilidad de las personas que se habían sentado a cenar. Sin embargo, y a pesar de que ya se han emitido más de mil capítulos desde que se estrenara hace algo más de cinco años, todavía siguen produciéndose anécdotas de lo más variopintas.

La última de ellas ha sido la protagonizada por Loli, una mujer de 51 años procedente de Madrid que llegaba al restaurante comandado por Carlos Sobera con el objetivo de encontrar de una vez por todas el amor. Y es que, tal y como ha explicado frente a las cámaras del programa que se emite a diario en Cuatro, ha tenido muy mala suerte con sus anteriores parejas: "He pasado por todos los estados civiles".

"Normalmente se mueren o desaparecen": Loli habla sobre su mala suerte en el amor

En declaraciones a First Dates, Loli reconoce que ha pasado por todos los estados civiles porque le ha pasado de todo a lo largo de su vida amorosa: "Normalmente ellos se mueren o desaparecen". Y es que, tal y como explica en el famoso programa de citas de Cuatro, Loli ha tenido que enfrentarse a la muerte de varias de sus parejas. Sin embargo, la comensal de First Dates descarta ser una viuda negra: "Se mueren ellos solos".

Por otro lado, Loli asegura que aquellos que no se han muerto han terminado despareciendo: "Hacen un David Copperfield y sus mamás sabrán dónde están, porque yo no". Por esa misma razón, y dado que ha tenido muy mala suerte en el amor, Loli ha acudido a First Dates a encontrar el amor. Y lo cierto es que tampoco le ha ido tan bien como le hubiese gustado porque no ha podido encontrar a la personas de sus sueños.

Loli rechaza a José: "Tiene que haber una conexión desde el primer momento"

Después de que Carlos Sobera le presentara a José, Loli tenía claro que no era lo que estaba buscando. Por esa misma razón, y a pesar de que ha reinado la cordialidad durante toda la cita, cada uno se ha terminado marchando por su lado. A pesar de que José reconocía que no le importaría tener una segunda cita con Loli porque en una hora no da tiempo suficiente como para conocer a la otra persona, Loli rechazaba la propuesta.

La madrileña aseguraba que tendría una segunda cita con José pero en plan amistad. Loli reconocía que no quería ir más allá porque no había sentido esa conexión que tiene que haber desde el primer momento. Por lo tanto, cada uno se marcho para su casa y Loli continúa buscando ese amor que se le resiste.