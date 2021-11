El rendimiento de Leo Messi desde su llegada a París sigue en entredicho. El argentino no consigue brillar con el PSG, lastrado también por las lesiones, y los resultados no acompañan del todo a los parisinos. Ayer, tras ser derrotados por el Manchester City por 2-1 en Champions, varias voces apuntaron a Messi en particular, y al tridente del PSG en general, como principales responsables de ello.

Uno de los más críticos fue Jamie Carragher, leyenda del Liverpool que ahora es comentarista en medios ingleses. En la resaca de la jornada de Champions, Carragher cargó contra Messi y sus compañeros de tridente en el espacio Paramount Plus. "Nunca se ganará la Champions con Messi, está de paseo. Los cuatro equipos que creo que pueden ganar la Liga de Campeones no llevan a un solo pasajero en el equipo. El PSG lleva tres, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar la Champions", apuntó el exdefensa.

No solo Messi recibió fuertes críticas de Carragher, ya que Mbappé también fue otro foco de comentarios. "Me frustra ver a Mbappé más que a otro. Casi puedo entender a Messi, tiene 34 años, pero Mbappé tiene 22. Debería estar corriendo hacia atrás y volviendo a ayudar a sus compañeros. Eso de andar por el campo no es para mí", sentenció el inglés.

Por último, Carragher también opinó sobre uno de los temas de actualidad, la posible salida de Pochettino rumbo hacia el PSG, que contrataría a Zidane. "Pochettino tiene que salir del club. Si él tiene la oportunidad de ir al Manchester United, yo me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas", espetó la leyenda de Anfield.