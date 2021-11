Calderón: "No creo que LeBron golpease a Stewart a propósito"

Como cada jueves, José Manuel Calderón, exjugador español de baloncesto y colaborador en la SER, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado para destacar varias anécdotas en sus años en Estados Unidos y la actualidad de la temporada de la NBA, que se adentra en un mes decisivo para calibrar a cada equipo.

En esta ocasión, el base español ha hablado sobre la expulsión de LeBron James, con el que coincidió en Cleveland, y que fue descalificado tras su altercado con Isaiah Stewart. También ha repasado el momento y la carrera de Russell Westbrook, quien ahora es compañero de LeBron.

¿Qué le pasó a LeBron?

No sé si es a él al que le pasó algo. Se ha hecho más grande de lo que fue por todo lo que pasó alrededor, un show que no se pudo parar. Me extrañó que todo acabase así. No creo que quisiera darle, solo quería apartarse. Ha intentado pedir disculpas y me extraña que él pegara a propósito.

¿Puede ser cosa de la frustración?

Yo nunca le he visto así, nunca le he visto perder los papeles de ninguna forma, y eso que en Cleveland pasamos momentos flojos, por no decir malos. Le veo muy tranquilo, confía mucho en el trabajo. Es verdad que están sufriendo, pero creo que todo fue más por lo que pasó a continuación.

Ayer en Indiana pidió que echaran a un aficionado... Le están pasando cosas muy raras últimamente

No es la primera vez que pasa. Vamos a darle un punto de vista diferente: cuando lo hace LeBron nos enteramos todos mucho antes. Al final es alguien que no ha respetado a los jugadores y se tiene que ir.

¿Ves un Warriors-Nets como final?

Es pronto, pero son favoritos. Van 20 partidos y ya nos vamos haciendo una idea de cómo está cada equipo. Los Warriors juegan muy bonito, te apetece verles jugar. Tenemos que ver qué pasa cuando llegue Klay Thompson, y a ver si llega alguna vez Kyrie Irving. A Klay no le va a costar tanto, necesitará recuperar ritmo de competición.

En los Mavs, Porzingis y Doncic están muy bien...

A Porzingis le han venido bien los partidos de baja de Luka. Se ha vuelto a sentir una estrella y con más responsabilidad, y ahora está manteniendo ese nivel. Suman y mucho, y eso que se decía si no podían jugar juntos.

¿Cómo ves a Willy Hernangómez, que cada vez juega más y mejor?

Yo dije que había que ser optimistas y tener paciencia. Sale y demuestra que estaba preparado, ha aprovechado sus oportunidades y el equipo que estaba ganando.

¿Viste el jersey de Kuzma? ¿Qué compañero has tenido que vista más extravagante?

Pensaba que era un meme, pero luego vi que era verdad. Para hacer una lista de todos los compañeros así, necesitaría un programa entero. Yo me pondría el jersey de Kuzma, porque el color está chulo, pero de mi talla.

¿Es Russell Westbrook muy chupón?

Es difícil decir que alguien es chupón cuando lleva muchas temporadas promediando más de 10 asistencias. Es verdad que le gusta mucho tener el balón en los momentos decisivos, por lo que tiene más opciones de que no siempre le salgan bien las cosas.

¿Cómo se le defiende?

Lo tienes que defender con todo el equipo. Hay que jugar con los porcentajes, ver sus debilidades. En el caso de Westbrook, intentas darle espacio para tirar, sabes que es rápido y te puede superar en el poste bajo, hay que evitar sus penetraciones.

¿Alguna anécdota con él?

Es muy buen tío, todo el mundo habla muy bien de él. Es extravagante y su forma de jugar no gusta a todo el mundo, pero es un tío normal dentro de todo esto e igual eso es lo que llama la atención, porque puede parecer que no es así.

¿A quién votarías como mejor jugador europeo de la historia de la NBA? ¿Y como mejor saga?

Votaría a Pau. Podría votar a Nowitzki, Parker, pero tiro para casa. Como equipo, los Warriors son los que mejor he visto y más cercano, incluso me han ganado en unas Finales. Lo que hicieron los Bulls de Jordan es muy interesante.

¿Cómo vas a celebrar Acción de Gracias?

Me he venido con la familia a pasar unos días un poco más al norte. Comeremos pavo porque los niños me lo piden y al llegar al cole tienen que contar su Acción de Gracias.