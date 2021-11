Trabajadores de la sanidad pública piden renovar sus 'contratos COVID' bajo el hashtag #YoSoyContratoCovid

El 14 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, una gran parte del país se quedó en casa, pero multitud de profesionales del sector sanitario fueron contratados para intentar descongestionar las Urgencias atestadas por el coronavirus. Muchos de estos profesionales han trabajado desde entonces para la sanidad pública bajo el paraguas de los ‘contratos COVID’.

Muchos de estos trabajadores, tuvieron, incluso, que renunciar a becas y a otras oportunidades laborales para colocarse en primera línea de batalla contra el coronavirus. “En 2019 vine a Getafe con una beca, en abril del 2020 renuncié a esa beca por coger un contrato COVID y hoy me acaban de comunicar que no me van a renovar el contrato”.

Esta tarde 3 compañeras enfermeras con contrato COVID estan atendiendo pacientes en una planta de medicina interna. En enero, ya no estarán. Crees que sobran? #aquinosobranadie #yosoycontratocovid #porunasanidadoublicaydecalidad pic.twitter.com/x3tCx3KFDb — Médicos precarios de Madrid (@DePrecarios) November 25, 2021

Ahora, tras año y medio de trabajo, muchos de estos profesionales no serán renovados, unos 28.000 en total, pese al aumento de contagios y las largas listas de espera existentes en la sanidad pública española.

Me llamo Bárbara, soy cardióloga y en mi hospital tenemos una lista de espera inasumible para los pacientes, pero no sé qué será de mi futuro en enero,al igual que otros sanitarios de la https://t.co/4ArdpUtctD. #yosoycontratocovid #aquinosobranadie @DePrecarios pic.twitter.com/CqGAXReO7t — Barbs (@BebbeBarbara) November 24, 2021

Por ello, multitud de trabajadores se han unido a la campaña #YoSoyContratoCovid para exigir la renovación del 100% del personal y su consolidación como plantilla estructural.

Tras 11 años de formación fui imprescindible en el Zendal. Actualmente en planta de medicina interna, guardias de planta y de urgencias. El 31 de diciembre en plena gripe y con aumento de incidencia de COVID parece que soy… PRESCINDIBLE? #yosoycontratocovid #aquinosobranadie pic.twitter.com/jZA9ldt01R — Ana Srz (@anna_suarsi) November 23, 2021

Además, el sindicato de médicos AMYTS ha denunciado que muchos de estos trabajadores eran profesionales eventuales antes de la pandemia y sus contratos se transformaron en ‘contratos COVID’.

Esta no renovación de contratos se extiende por todo el territorio español tanto con personal sanitario, como con personal no sanitario.