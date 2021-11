Los 11 países y territorios en los que no se ha confirmado ni un solo caso de COVID-19 tras dos años

Dentro de apenas unos días se cumplirán dos años desde que las autoridades chinas confirmaran los primeros casos de COVID-19 en la región de Wuhan. Dos años en los que hemos visto cómo la enfermedad ha ido extendiéndose por todo el mundo y mutando en diversas variantes hasta el punto de contagiar a 259.624.661 personas y acabar con la vida de 5.177.992, tal y como recoge el mapa elaborado por la universidad de John Hopkins.

Sin embargo, y a pesar de que haya pasado tanto tiempo desde que se diagnosticaran los primeros casos de la enfermedad, todavía hay naciones y territorios que afirman no haber tenido ningún caso entre sus fronteras. Como no podía ser de otra manera, la gran mayoría de ellas son islas y pequeños archipiélagos a los que la enfermedad no ha podido acceder de la misma manera que lo haría a otras zonas más habitadas del planeta.

Las 11 naciones y territorios que todavía no han confirmado ni un solo caso de COVID-19

Según recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página web, a día de hoy son 11 las naciones y territorios que todavía no han notificado ningún caso por COVID-19 desde que comenzara la pandemia. Entre ellos podemos encontrar algunos países como Turkmenistán, Tuvalu o los Estados Federados de Micronesia, compuesto por alrededor de 607 islas que cubren una distancia longitudinal de 2.700 kilómetros.

También otras islas y pequeños territorios como Tokelau, la isla Santa Helena, las islas Pitcairn, Niue, Nauru y Cook. Y entre todas estas naciones también se encuentra Corea del Norte que, a día de hoy, no ha notificado ningún contagio. A pesar de que Corea del Sur ha registrado 425.000 casos desde que comenzara la pandemia de COVID-19, la nación liderada por Kim Jong-Un no ha confirmado ni un solo positivo dentro de su territorio.

Las naciones con más casos confirmados desde el inicio de la pandemia

En el lado opuesto se encuentra Estados Unidos que, con 47 millones de casos confirmados, es el país con más contagios registrados a nivel global desde diciembre de 2019. A continuación podemos encontrar naciones como India y Brasil, segunda y tercera naciones más afectadas con 34 y 22 millones de casos, respectivamente. También otras de la talla de Reino Unido con cerca de 10 millones, Rusia (9,4), Turquía (8,6) y Francia (7,2).

En lo que a muertes se refiere, Estados Unidos también se encuentra en la primera posición con 768.000 decesos desde que comenzara la pandemia. A la nación liderada por Joe Biden le siguen otras como Brasil y India, donde se han contabilizado 61.200 y 466.00 víctimas mortales, respectivamente. Por lo tanto, y a pesar de que ya haya contagiado a 259.624.661 en todo el planeta y acabado con la vida de más de cinco millones, la COVID-19 sigue sin alcanzar algunos países y territorios a nivel global.