¡Que no te engañen! Estas son las cuatro estafas más comunes relacionadas con el 'Black Friday'

El Black Friday está a la vuelta de la esquina. Después de varios días de ofertas para calentar motores, los comercios de todo el mundo se preparan para la gran fiesta del comercio electrónico. Desde gigantes electrónicos como Amazon, que volverá a ser una vez más el gran triunfador de este evento, hasta los comercios locales que aprovechan esta efeméride para rebajar algunos de sus productos de cara a la época navideña.

Entre todas estas personas que se están preparando para estas jornadas de grandes descuentos también se encuentran los cibercriminales, quienes aprovechan este tipo de eventos para engañar a terceros y robarles sus datos tanto personales como bancarios. ¿Sabías cuáles son las estafas más recurrentes? La firma de ciberseguridad ESET ha confeccionado una lista en su página web para que puedas identificarlas y actuar en consecuencia.

Las estafas relacionadas con el Black Friday más comunes

En primer lugar, desde ESET nos piden que tengamos cuidado con aquellos anuncios que nos ofrecen productos gratis a través de las redes sociales. Principalmente en Facebook, donde los ciberdelincuentes buscan a potenciales víctimas que no estén familiarizadas con este tipo de ataques con el objetivo de engañarles y, posteriormente, hacerse con tu dinero. No, nadie te va a dar nadie gratis a cambio de un 'Me gusta' o completar una encuesta.

Otra de las estafas más recurrentes, tanto en el Black Friday como durante el resto del año, tiene que ver con los emails que suplantan a empresas de paquetería. Si alguien te envía un SMS o un correo electrónico haciéndose pasar por Correos, DHL o SEUR, desconfía. Más aún si el responsable de este mensaje te pide que pulses sobre el enlace que se adjunta. Por norma general, los estafadores te redirigirán a una página fraudulenta con el objetivo de robarte tus datos tanto personales como bancarios.

Cuidado con los ataques de tipo typesquatting

Por otro lado, la firma de ciberseguridad nos advierte sobre los ataques de tipo typesquatting. En esta ocasión, los responsables del ataque compran dominios que se asemejan mucho a los de compañías relevantes o instituciones de renombre. Su objetivo es hacerse pasar por las mismas para que parezcan reales y, de esta manera, atacar sin levantar sospechas. Entre otras cosas, pueden infectar tu dispositivo a través de un software malicioso o intentar atacarte a través de concursos de dudosa reputación.

La cuarta y última estafa que debemos evitar a toda costa tiene que ver con esos descuentos que son demasiado buenos como para ser ciertos. En esta ocasión, los ciberdelincuentes tratan de captar la atención de sus potenciales víctimas a través de descuentos demasiado ostentosos. Su objetivo es captar tu atención para que, una vez hayas acabado en su página web, puedan robarte sin levantar ningún tipo de sospecha.