El ruego de un camarero tras mostrar lo que le dejaron unos padres en la mesa: "Por favor, no lo hagáis"

Las redes sociales son utilizadas para denunciar diversos aspectos o situaciones con la intención de hacerlas públicas para que, en la medida de lo posible, no se vuelva a repetir. Es el caso de la cuenta 'Soy Camarero' que recientemente ha compartido una imagen capaz de generar numerosos comentarios, la inmensa mayoría de ellos en apoyo a la denuncia.

"Por favor, si tenéis niños pequeños no hagáis esto", ha escrito el autor de esta cuenta. En la imagen se aprecia una mesa que por el contexto parece de un bar o un restaurante. Junto a restos de trozos de pan aparecen varios pañales de bebé usados.

Por favor, si tenéis niños pequeños no hagáis esto. pic.twitter.com/qofKM584Ea — Soy Camarero (@soycamarero) November 24, 2021

Los comentarios son muy diversos. Uno apunta que esta escena se da "con más frecuencia de lo que la gente cree" y lo califica de "marranada". Otro de los usuarios explica la forma en la que actúa a la hora de afrontar este gesto tan habitual de la crianza como es el cambio de pañales. "Los pañales de mis hijos si no tengo donde tirarlos lo dejo en la parte de abajo del carro dentro de una bola de plástico y cuando puedo los tiro", resume.

También hay lugar para los comentarios críticos con las circunstancias del contexto. "¿Había cambiador en ese local? ¿Había basuras habilitadas para pañales? ¿Había facilidades? Eso es una guarrería pero si no hay medios, pasan estas cosas", reflexiona uno de los usuarios de la red social.

No ha faltado tampoco el relato de otras situaciones similares. "Esta mañana mismo una persona, por no llamarla de otro modo, me dejo un 'regalito' igual y cuando le dije que eso no se deja ahí, que se tira a la basura que la tenia justo al lado, me dice en mi cara: '¿Que quieres que me lo lleve a casa?'. Le dije espera que te doy una bolsa", explica.

Cuando váis al monte o a la playa y véis botellas, pañales, compresas, latas... Y os preguntáis quién puede hacer eso, ya lo sabéis. Lo peor: el que ha usado el pañal será la igual si un milagro no lo remedia.

Gente que no es válida para convivir en sociedad. — Mampa (@mampamace) November 25, 2021

Mi irá iría a buscarlos y q lo recojan... Una vez vi un pañal en asiento del Ave... Nos merecemos todo lo q nos pasa. Extinguirnos ya de una vez... — Leticia (@leetuca) November 24, 2021

Con mis dos hijos, jamás he hecho eso. Primero porq iba al WC a cambiarlos, los pañales se quedaban en la papelera y si no los he cambiado en otro lugar que no fuese un WC, en una bolsa de plástico y luego al primer contenedor que encontrase. — Ni Chicha, Ni Limoná (@limona_ni) November 25, 2021

Yo he llegado a tener que cambiar a mi hijo en su carrito porque el baño del local era pequeñito y no tenía espacio ni mucho menos cambiador. No se me ocurrió poner un pañal sobre la mesa y huelga decir q lo sucio y lo limpio se quedó en mi carrito, no hay necesidad... — Emi Sanchez (@EmiSanchest) November 25, 2021

Yo usaba pañales de tela, así que tenía una bolsita especial para guardar los pañales sucios.

Siempre me quedé con las ganas de que un carterista se interesara por el "bolsito" que llevaba en el enorme bolso donde llevaba todo — Xana 🇸🇪 #Oficialidá (@culiluz) November 25, 2021