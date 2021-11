La lacra de la violencia machista: una mujer asesinada cada seis días de media desde 2003

Una lacra imparable. Desde 2003, desde que se empezaron a contabilizar los asesinatos machistas, han muerto un total de 1.118 mujeres a manos de un hombre. Una mujer asesinada cada seis días. Este año se han sumado a los registros: Conchi, Flora, Alicia, Mari Carmen, Mari Cruz, Jordina, Paula, Pilar, Maria Soledad, Warda, Betty, Lucía, Maria Teresa, Katia Carolina, Katherine, Alla, Rocío, Nicoleta, Alicia, Consuelo, Hasna, África, Johana, Mari Ángeles, Inmaculada, Luisa, Amal, Antonella, Pamela, Oksana, Carmen, María Pilar, Zuita, Mónica, Erika, María Isabel y otra mujer cuya identidad se desconoce.

Sin embargo, el 20% de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años niega la existencia de la violencia de género, según el último barómetro Juventud y Género 2021, y a punto de finalizar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y con miles de mujeres en la calle en distintos puntos de España clamando contra la violencia machista, queremos analizar los principales indicadores sobre violencia de género en España. Pero, no queremos levantar una barrera entre las 'víctimas' y el resto de mujeres, porque todas podemos serlo y hoy, más que nunca, sabemos que solamente juntas construiremos una realidad mejor. Y quizá esta unión sea la única forma de salir hacia adelante.

Una mujer asesinada cada seis días

Los asesinatos machistas se empezaron a contabilizar hace hoy 18 años. Tal y como muestra el gráfico, 2008 registró el mayor número de muertes, cuando la Ley Integral de Violencia de Género llevaba cuatro años en vigor.

Madrid y Barcelona, provincias con más víctimas mortales

En términos absolutos, y tal como se puede observar en el mapa, Madrid y Barcelona son las provincias en las que más asesinatos machistas se han contabilizado a lo largo de estos 18 años. Sin embargo, en términos relativos y en relación al número de mujeres que habita en cada área, Almería y Granada registraron las mayores tasas.

La mayoría, no pudieron denunciar

Los datos se empezaron a contabilizar en 2006 y muestran que la mayoría de mujeres asesinadas no pudieron denunciar. Solo un porcentaje pequeño llegó a hacerlo, siendo 2020 el año en el que menos víctimas mortales habían interpuesto una denuncia previa, y 2016 el que más, pero la mayoría no lo hace. Hacerlo no es tan fácil, según los testimonios de mujeres que han sufrido situaciones de maltrato y violencia, se juntan una serie de factores como el miedo al propio proceso o a los estereotipos.

2019, el año en el que más denuncias se registraron

En 2019 se contabilizó el mayor número de denuncias ante los juzgados de violencia sobre la mujer. En 2020, año de la pandemia, bajaron considerablemente con respecto a los tres años anteriores.

La mayoría de las víctimas tenían entre 30 y 40 años

Del total de asesinadas desde 2003, la mayoría tenía entre 31 y 40 años. Sin embargo, han habido 11 víctimas que no superaban los 17 años y siete que rebasaban los 85.

Tal y como apuntó la escritora feminista Virgine Despentes en una entrevista: "Nadie lo reconoce, pero la práctica militante del feminismo de estos últimos cuarenta años, en sus múltiples manifestaciones, lo ha cambiado todo. Incluso a aquellas mujeres que dicen que el feminismo no les interesa". Esperamos que así sea.