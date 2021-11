Leonardo desmiente los rumores de la llegada de Zidane al banquillo del PSG

Durante esta semana se ha conocido el interés del PSG sobre Zidane para que ocupe el banquillo la próxima temporada. Sin embargo, el director deportigo del conjunto parisino, Leonardo, ha desmentido la información publicada por 'Le Parisien' en una entrevista a la agencia de noticias AFP. "Tengo mucho respeto por Zidane tanto como entrenador como jugador, pero les puedo asegurar que no ha habido contactos con él ni tampoco ha tenido lugar ninguna reunión", ha explicado.

Los rumores llegan tras la salida de Solskjaer del Manchester United. Un movimiento que podría provocar un efecto dominó ya que Pochettino podría recalar en el banquillo de Old Trafford. Por ahora, parece que será Ralf Rangnick quien ocupe ese asiento por ahora. Sin embargo, Leonardo ha ratificado al técnico argentino: "No tenemos ninguna necesidad ni queremos que Pochettino se vaya. Pochettino no ha pedido salir al PSG ni ningún club nos ha cocontactado para ficharle".

Estas palabras de Leonardo significan, que salvo sorpresa, el actual técnico del PSG continuará hasta final de temporada. Entrenador que cuenta con jugadores como Messi y Sergio Ramos, quien parece que ya va a debutar con la camiseta del club francés este domingo. El exmadridista ya ve la luz al final del túnel. Un túnel en el que ingresó el 5 de mayo, cuando jugó su último partido de fútbol con el Real Madrid en Stamford Bridge. Desde ahí, el español ha sufrido un calvario con las lesiones, se ha perdido la Eurocopa y ha abandonado el club blanco, llegando a París a sus 35 años.