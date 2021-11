La Policía Nacional hizo pública este jueves una operación que ha terminado con la detención de 14 personas de los Boixos Nois, siete de los cuales han ingresado a prisión, acusados presuntamente de haber cometido varios delitos. Esta mañana el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya ha hablado con el Inspector jefe de la Policía Nacional que se hace cargo de la investigación en la Comisaria General de la Información. "Se ha desarticulado el grupo más violento de los Boixos Nois", ha dicho el inspector jefe de la Policía Nacional en SER Catalunya.

El inspector ha detallado el material que se encontraron en la operación que se hizo el pasado 2 de noviembre: "Se han encontrado principalmente muchas substancias estupefacientes, así como armas de fuego, mucho material supremacista de corte neonazi y unos 300.000 euros en efectivo".

"Este grupo se dedicaba al tráfico de drogas, pero también coqueteaban con otros delitos. Todo siempre presuntamente, la investigación continua", ha dicho el inspector jefe de la Policía Nacional sobre las personas detenidas. Y ha añadido: "Hemos detectado que había una estructura bastante rígida, homogénea y disciplinada donde no se discutían en ningún momento las directrices de los cabecillas. Eran muy respetados en el entorno delincuencial en que se movían".

El inspector ha explicado que todos los desplazamientos de los miembros de grupos ultras están controlados por la Policía Nacional. "Cualquier desplazamiento de los grupos ultra deportivos están controlados y se intenta identificar a todos los individuos. Sabemos que los investigados se han desplazado en los últimos años a eventos deportivos. Era habitual para ellos desplazarse. En el Camp Nou no entran", ha detallado en el 'Què t'hi Jugues!'.

"Pensamos que una vez que se procedió a la detención de la facción de 'Casuals' el vacío de poder que se generó en la cúpula de Boixos Nois fue ocupado por este grupo. Están vinculados con personas del entorno de la facción 'Casuals'. Nuestra hipótesis policial es que eran los herederos de esta facción", ha dicho el inspector jefe de la Policía Nacional que se hace cargo de la investigación, quien ha añadido que "a este grupo les une el postulado ideológico de ultraderecha, el futbol y un equipo, pero lo que le mueve principalmente es la ideología".

A pesar de las detenciones que se han hecho, el inspector jefe ha descartado que se haya desarticulado del grupo de los Boixos Nois: "Este grupúsculo que se ha descabezado lideraban los Boixos Nois porque eran los más prominentes, violentos y curtidos. No se da por desarticulado porque son mucha gente y no todos tienen porque dedicarse a la actividad delictiva. Pueden ser más o menos radicales, pero no se ha podido probar que todo el grupo trabaje en esta organización".