"Soy la croqueta de la política española": la genial imitación de Joaquín Reyes sobre Yolanda Díaz

"Le voy a dar un dato, señor Egea". Joaquín Reyes ha aprovechado el tirón de Yolanda Díaz a nivel nacional para dedicarle una de sus ya características imitaciones en El Intermedio. De esta manera, y después de imitar a políticos de primera línea política como Pedro Sánchez o Pablo Casado, el humorista manchego se ha decantado por la Ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno para hablar sobre su posible candidatura de cara a las próximas elecciones generales.

Todo ello a través de un gag que comienza con la vicepresidenta del Gobierno hablando con la CEOE a través de un teléfono y con los sindicatos en otro: "Garamendi, que dice Comisiones Obreras y UGT que quieren salarios dignos para los trabajadores". Sin embargo, este le contesta que no le van a ofrecer salarios dignos y que ni tan siquiera van a subirles un euro más porque no son el Banco de España. No obstante, Díaz se muestra contenta porque, en esta ocasión, no les han llamado rojos de mierda.

Tras este primer gag, el personaje interpretado por Joaquín Reyes se presenta como Yolanda Díaz Pérez, abogada laboralista, ex teniente de alcalde de Ferrol, ex candidata a la Xunta, diputada del Congreso, Ministra de Trabajo y Economía social y vicepresidenta segunda del Gobierno. Sin embargo, ella prefiere que la consideren la croqueta de la política española porque genera consenso allá por donde pasa: "Yo he unido a la patronal y a los sindicatos, al PSOE y Unidas Podemos menos cuando hay que gobernar o negociar. O el mono obrero y las mechas californianas".

A continuación, Yolanda Díaz habla sobre su posible candidatura a las próximas elecciones generales: "Me voy a presentar pero nada de siglas. Un frente amplio que quepa todo el mundo. Socialdemócratas, comunistas, ecologistas, el club de fans de OBK... bueno, esos no que ya son siglas". Bajo su punto de vista, lo más importante tiene que ser la sociedad. Por esa misma razón, y para evitar cualquier lucha de egos, Díaz propone vestir a cada persona con un chándal rosa y un número al más puro estilo de 'El juego del calamar': "¿Que si nos vamos a matar los unos a los otros? Eso en la izquierda nunca pasa. Bueno, sí que pasa, era una broma".

Después de reconocer que su trabajo como ministra le hace estar pendiente en cada momento de lo que pasa en las calles, Yolanda Díaz le ofrece el primero de sus datos al señor García Egea: "¿Sabe usted que el paro se sitúa en 3.256.802 personas? Bueno 3.256.803 porque el PP acaba de despedir al asesor que le daba los datos. También otro como que Abanibí Aboebe quiero decir te quiero amor o que en la ciudad de los ángeles hay más coches que personas.

Por último, y volviendo a su hipotética candidatura a las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz reconoce que en estos momentos no necesita ningún asesor a pesar de que algunos como Iván Redondo ya hayan comenzado a tantearle: "Iván Redondo está dándome la brasa con el ajedrez. Que si el rey o la reina, pero si a mí lo que me importa son los peones". Bajo su punto de vista, tan solo quiere llegar al Gobierno para cambiar tres o cuatro cosas. Entre ellas derrocar la monarquía, luchar contra la reacción fascista, nacionalizar empresas estratégicas, sacarnos de la OTAN, reorganizar la administración del soviet y decidir qué hacer con el himno de España.