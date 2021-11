Almudena Grandes, uno de los nombres más conocidos de la literatura en español, ha muerto este sábado a los 61 años de edad, como consecuencia de un cáncer. Hace poco más de un mes la escritora anunciaba en una de sus columnas que padecía esta enfermedad, de la que finalmente no ha podido recuperarse. La literatura española se despide así de una de sus más importantes figuras, por su capacidad de conectar con los lectores, por su colmillo político y por su estilo narrativo.

Grandes ha sido conocida por sus novelas, pero también por su compromiso intelectual y político. Analista de nuestro tiempo y de la historia reciente, se dio a conocer en el 1989 gracias a Las edades de Lulú. "Yo empecé a escribir cuando era muy pequeña, con 9 o 10 años, así que mi primera novela la escribí en el 88, entra dentro de los 80. Pero en los primeros 80, en los años tremebundos, lo que hacía era salir", decía sobre sus inicios literarios en la Cadena SER.

La novela fue una pequeña revolución, por la que ganó el Premio Sonrisa Vertical, en la Editorial Tusquets, y que fue adaptada al cine por Bigas Luna. El éxito de su primera novela le regaló la vida que ella quería vivir y jamás podrá saldar esa deuda, solía decir la escritora madrileña.

Desde entonces el éxito y el cariño de los lectores no han dejado de acompañarla con novelas como Te llamaré viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado y Los besos en el pan, junto con los volúmenes de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso. "Siempre he dicho que "Malena" es mi novela más autobiográfica, porque esa sensación que tiene Malena cuando es pequeña de que ella no es suficientemente buena para ser niña, y que le iría mejor siendo niño".



Varias de sus novelas han sido llevadas al cine, además de la ya mencionada Las edades de Lulú, y han merecido, entre otros, el Premio de la Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, el Rapallo Carige y el Prix Méditerranée. Influenciada por las lecturas de su adolescencia, como las de autores como Galdós, Defoe y Homero, Grandes siempre creó personajes con el arquetipo del superviviente.

En 2010 publicó Inés y la alegría (Premio de la Crítica de Madrid, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz), primer título de la serie Episodios de una Guerra Interminable, a la que siguieron El lector de Julio Verne (2012), Las tres bodas de Manolita (2014), Los pacientes del doctor García (2017; Premio Nacional de Narrativa) y La madre de Frankenstein (2020).

Subtitulada como Agonía y muerte de Aurora Rodríguez Carballeira en el apogeo de la España nacionalcatólica. Manicomio de mujeres de Ciempozuelos, Madrid, 1954-1956, la última novela de Almudena Grandes gira en torno a uno de los crímenes más célebres y conmovedores de los años republicanos y al posterior encierro de la madre asesina en un psiquiátrico durante dos décadas.

Casada con el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, Almudena Grandes nunca dudó en usar su popularidad para combatir causas políticas o para hablar de fútbol, y de su Atlético de Madrid. Además de escritora, su voz se ha escuchado durante años en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, donde semanalmente lanzaba su columna. "El Valle de los Caídos no se puede destruir y aún menos convertirse en un lugar de reconciliación nacional, eso nunca", decía con su irreconocible voz ronca al hilo de la polémica en torno al Valle. Defendió la Memoria Histórica en la ficción, en el periodismo y en la calle. También el feminismo. "Las mujeres no hemos hecho otra cosa que trabajar como mulas siempre, desde siempre, ha llegado el momento de parar para demostrar que, si paramos nosotras, se para todo. No lo duden", sentenciaba al hilo de la huelga del 8 de Marzo.

También escribió en el diario EL PAÍS. De hecho, fue en su columna en El país semanal donde la autora de anunció que padecía un cáncer diagnosticado durante una revisión rutinaria. De ahí su ausencia en la pasada edición de la Feria del Libro y en el Festival Eñe. Escribía en ese momento que se encontraba trabajando en una nueva novela. Pocas escritoras han logrado la evolución temática y narrativa de Almudena Grandes, sin perder su identidad e integridad y, lo que es más importante, su conexión con las lectoras y los lectores.