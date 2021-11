Simeone: "La primera vuelta de la temporada pasada fue extraordinaria, pero no podemos comparar siempre"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dijo en la rueda de prensa previa al partido liguero ante el Cádiz que "la primera vuelta de la temporada pasada fue extraordinaria" pero que "no pueden estar comparando siempre".

"Las críticas siempre tienen que estar y van a estar. Más allá de eso, no me exalto ante un momento bueno del equipo, ni cuando hay una crítica. Soy equilibrado y trato de ir a buscar con lo que me hace sentir identificado con lo que veo", dijo respecto a las críticas recibidas tras la derrota en Champions ante el Milan.

"La primera vuelta de la temporada pasada fue extraordinaria, pero no podemos estar comparando siempre, hoy en liga estamos en una situación entusiasmarte. El deparar de los partidos que vienen dictarán dónde estaremos", añadió.

"La actitud de ganar siempre está, pero hay cosas que tenemos que corregir"

El Atlético pende de un hilo en Champions. Los de Simeone necesitan ganar ante el Oporto y, en caso de que también gane el Milan ante el Liverpool, marcar un gol más que el club italiano.

Sobre si hay un problema de actitud en los jugadores, Simeone fue contundente: "Problema de actitud absolutamente no. Percibo la actitud para ganar y competir siempre está. Luego están los aciertos errores y cosas que tenemos que corregir, como hacer".

Respecto a su próximo rival en Liga, el Cádiz, Simeone explicó que: "El Cádiz tiene jugadores muy rápidos, eso le generará tener posibilidades de jugar como ellos se sienten más cómodos y como se sintieron identificados toda la temporada pasada. Será un equipo duro, difícil, que trabaja bien".