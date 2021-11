La crítica del periodista Ramón Lobo a los que usan "disfrute de lo votado": "Es irritante, haz autocrítica"

"Disfrute de lo votado". Seguro que no es la primera vez que escucha esta expresión, ya que es bastante común su uso en cualquier conversación sobre política a modo de crítica cuando algo va mal y tú lo has votado, valga la redundancia. Cuando has apostado por algo y te has equivocado. Aunque también puede verse desde la perspectiva política, si desde el poder político, en concreto desde la oposición al Gobierno, se dice a los votantes del partido que está al frente.

Sin embargo, el conocido periodista Ramón Lobo, corresponsal de guerra durante muchos años y redactor durante toda su carrera de muchos medios de comunicación, ha publicado un tweet en el que se posiciona en contra de esta expresión: "Es irritante".

Para él, "se dice desde una presunta superioridad ética pasiva, que es mucho más responsable del estado de las cosas". Por ello, "en vez de mofarse de los votantes y regodearse del desastre", lanza un mensaje: "Haz autocrítica y pelea por conquistar a los que no te votaron".

La frase “disfrute de lo votado” es irritante. Se dice desde una presunta superioridad ética pasiva, que es mucho más responsable del estado de las cosas. En vez de mofarse de los votantes y regodearse del desastre, haz autocrítica y pelea por conquistar a los que no te votaron — Ramón Lobo 🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) November 27, 2021

"El problema es que ningún político busca seducir al volante, gran sólo hundir la alternativa. Y al final pasa lo que pasa, la desgracia de España, que nadie vota un programa, sino "una presunta opción menos mala"", le responde un usuario.

Aunque hay algunos que no comparten su visión. "Puedes estar en la cierto Ramón, pero cada uno ha de saber que su voto tiene consecuencias y ha de ser responsable de ello", cuenta uno. "Hay que ser responsable con el voto, porque veo que algunos solo “disfrutan” votando, después lo padecemos todos", o "me niego a justificar el ejercicio individual del voto con que "alguien" tiene que pelear más para que le voten otra opción", reaccionan también.

El problema es que ningún político busca seducir al volante, gran sólo hundir la alternativa. Y al final pasa lo que pasa, la desgracia de España, que nadie vota un programa, sino "una presunta opción menos mala". — dpalacios (@dpalaciossf) November 27, 2021