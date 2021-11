Un youtuber español acusa a Hacienda de parecerse a una "mafia"

No cesan las polémicas de los youtubers con Hacienda. A principios de este año, el conocido Rubius fue noticia por señalar que Hacienda "le había tenido en el punto de mira desde el día uno", que era el "único tonto" que se había quedado en España. Pero hoy, la última polémica ha surgido a raíz de un tuit de AlphaSniper97, que actualmente cuenta con casi cinco millones de suscriptores en Youtube.

El influencer ha señalado en su cuenta de Twitter que "la Hacienda Española cada vez se parece más a una mafia que a una Administración pública. Te extorsionan, te roban y ahora pretenden perseguir a los que libremente deciden huir del infierno fiscal. Estas persecuciones no se hacían así en los 40?" y ha lamentado que a los youtubers se les persigue porque en su profesión ganan dinero.

"Hasta que vayan a por ti por ser youtuber, ahí veremos si piensas que es una mafia o no. En el momento en el que tus ingresos sean relevantes, ya me dices como te tratan. Hasta entonces tanto tú como yo pagamos en España con la diferencia de que no van a por ti por ser YTber", le ha afeado a un tuitero que le había respondido a su primer tuit.

AlphaSniper97 también ha publicado un vídeo en su canal en el que se pregunta: "¿Por qué se fue Rubius? No se fue porque le quitan el 50%, según se dijo. Se fue, según dijo él por cómo le trataban en España, como a un delincuente". "Cuando eres una figura relevante para la Hacienda pública española, parece ser que lo que hacen es perseguirte aún más para intentar sangrarte todavía más", ha añadido.