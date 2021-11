Pep Guardiola ha dejado entrever nuevamente que su ciclo en el Manchester City está más cerca del final. Los citizen esta jornada se impusieron al West Ham y a unas condiciones climatológicas muy adversas en el Etihad Stadium. El técnico de Santpedor anunció cuáles son sus intenciones para su próxima etapa como entrenador lejos de la ciudad británica.

El extécnico de Barcelona o Bayern siempre ha sido transparente en sus ganas de dirigir a una selección nacional en un gran torneo y en la rueda de prensa pospartido al ser preguntado por esto, no se mordió la lengua. "Me encantaría, ya he dicho alguna vez que cuando termine aquí me gustaría liderar un equipo en un Mundial. Pero no es fácil encontrarlo. Hay pocos huecos", afirmó Guardiola ante la estabilidad que existe entre los combinados nacionales respecto a la actualidad en los clubes.

Después de estas declaraciones, que sorprendieron a los medios ingleses quiso matizar sus declaraciones y que no sonase a que se postuia como nuevo seleccionador inglés y dedicó unas palabras al actual seleccionador de los Three Lions y afirmó estar contento en su equipo. "Quiero estar aquí (en el City) el mayor tiempo posible, tanto como mi energía y mi amor estén aquí. Después de eso no sé qué pasará", para más tarde añadir que no está "inquieto" por entrenar a "cualquier equipo".