Dani Alves pide el Balón de Oro para Eriksen: "La vida es más importante que el deporte"

Dani Alves, actual futbolista del FC Barcelona, ha reflexionado en la rueda de prensa del Golden Foot, que se celebra en el Hotel Fairmont de Mónaco, sobre los premios individuales que se otorgan a los futbolistas. Horas antes de conocer quien se llevará el Balón de Oro 2021, el jugador brasileño ha destacado la importancia de "dar un mensaje" y ha señalado que él le daría el premio a Christian Eriksen, jugador que durante la Eurocopa celebrada este verano sufrió un paro cardíaco mientras jugaba el primer partido de la fase de grupos de Dinamarca contra Finlandia.

"Messi es un gran candidato, tiene todos los números para ganarlo, pero sinceramente este año, para mí, todos los premios individuales deberían ser para Eriksen. Nosotros tenemos que mandar un mensaje al mundo, que la vida es más importante que el fútbol, que cualquier otro tipo de deporte que se practique. Cuando una persona resurge como resurgió él, después de tantas cosas que hemos pasado con el tema del COVID... pienso que tenemos la oportunidad de mandar un mensaje al mundo de que hay cosas más importantes que el deporte. No podemos perder la oportunidad... No va a ser así porque no está compitiendo Eriksen por este premio, por eso pienso que Leo Messi es el candidato más fuerte", ha destacado Alves.

Eriksen dejó una de las imágenes del año cuando se desplomó en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa 2020. La asistencia médica urgente llegó de inmediato, se le practicó reanimación cardiopulmonar y desfibrilación en el campo antes de que Eriksen fuera retirado del terreno de juego en camilla y se suspendiera el partido. Sus compañeros le rodearon para que las cámaras no pudieran captar la imagen del jugador del Inter de Milán en el suelo. Al día siguiente, Eriksen publicó en sus redes sociales una foto suya en el hospital junto con un breve comunicado, en el que afirmaba que estaba "bien, dadas las circunstancias".

Al jugador se le implantó un desfibrilador automático, motivo por el que el internacional por Dinamarca no ha podido volver a jugar al fútbol ya que en Italia las normas impiden que un futbolista con un marcapasos pueda saltar al césped. Su situación actual es una incógnita y por eso parece que está buscando una salida del Inter para poder volver a disputar un partido en una liga que sí permita que pueda volver a sentirse futbolista.