Cayetana Álvarez de Toledo presenta su libro con mayor presencia de Ciudadanos que del PP

La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha presentado este lunes su libro "Políticamente indeseable" en Madrid, un acto en el que ha recibido el respaldo de varios cargos de Ciudadanos, que han destacado ante la escasa presencia de representantes del PP.

Álvarez de Toledo no ha reeditado en el Círculo de Bellas Artes las críticas de su libro contra el líder del PP, Pablo Casado, ni contra el número dos del PP, Teodoro García Egea, pero el enfado provocado por sus revelaciones sobrevolaba el auditorio y cuando le han preguntado si dejaría la política activa si la echan del PP ha afirmado: "No me van a echar del partido".

Pero este lunes ha quedado evidenciada la falta de respaldo de los suyos. Sólo quienes fueron de su núcleo duro, Pilar Marcos, Gabriel Elorriaga y Alfredo Timermans, hoy viceconsejero de Empleo en la Comunidad de Madrid, han mostrado su respaldo público.

En cambio, en las butacas del Círculo de Bellas Artes figuraban el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, los diputados María Muñoz y Guillermo Díaz o Anna Grau.

También se esperaba a dirigentes de Vox -había asientos reservados para Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio-, pero al auditorio solo han acudido al inicio de la presentación el eurodiputado Hermann Tertsch y Alejo Vidal-Quadras, fundador de la formación.

Álvarez de Toledo ha defendido que su libro está escrito con la esperanza de que Casado gobierne y ha señalado que para gobernar y cambiar las cosas hace una alternativa nítida.

Pero es a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien considera "el activo más importante que tiene el centroderecha español" porque tiene "la actitud correcta" y "no tiene miedo".

Tras provocar aplausos con su mención al "hijo del FRAP", en alusión a Pablo Iglesias, la exportavoz del PP y doctorada en Historia, ha recibido el respaldo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien ha despertado risas cuando ha señalado que en el libro no hay resentimiento y que las críticas a García Egea son "de una manera generosa".

"Sería absurdo que el PP tomara represalias", ha agregado Vargas Llosa, mientras que el escritor Andrés Trapiello ha dicho de Álvarez de Toledo que es una luchadora por lo justo aunque "victorias, pocas" y ha destacado que "nadie ha desmentido ninguna de las cosas" que revela en su libro.

Álvarez de Toledo ha defendido la necesidad de líderes y ha llamado a una reagrupación política de los constitucionalistas en Cataluña y para el conjunto de España, aludiendo al acto que compartirá el miércoles con Inés Arrimadas.

"Hay mucha gente que están en otros partidos que no entiendo que estemos en partidos distintos", ha afirmado.

Además, preguntada por la extrema derecha, ha enmarcado esta etiqueta en la legitimidad moral que ostenta la izquierda y ha ironizado: "Si la extrema derecha es estar con las personas que están aquí, pues bienvenido sea".