El emocionante hilo de un escritor sobre cómo Almudena Grandes le salvó: "Me acababa de conocer"

El fallecimiento de Almudena Grandes provocado por un cáncer ha consternado a toda España. Sus lectores sacaron este lunes libros en alto durante su entierro en el Cementerio Civil de Madrid como homenaje.

Salvador Compán, finalista del Premio Planeta en el 2000, ha escrito un hilo en Twitter sobre cómo fue su casual encuentro con la autora en un hotel en Badajoz. "Era ella, su aspecto de seguridad y prontitud, su cara fresca, siempre a punto de sonreí. Me presenté y ella se alegró al instante", cuenta Compán.

ALMUDENA EN UN HOTEL DE BADAJOZ



"Ella había sido miembro del jurado que, hacía justo un año, eligió mi novela, Un trozo de jardín, como ganadora del premio Ciudad de Badajoz", explica el escritor en Twitter. Salvador cuenta cómo le confesó a Almudena que estaba de camino a la presentación de su nuevo libro y que su editor le acababa de llamar diciendo que "no llegaría y que no había previsto a nadie para hacerse cargo del acto".

Es ahí cuando Grandes se ofreció al instante para presentarle el libro. "Ni hablar, ya tienes a alguien que te presente ¿Cómo vas a alabar tu libro tú mismo? Vamos", le dijo la autora. "Se subió a la tarima y pensé que lo siguiente que haría es apoyarse en generalidades, pero estuvo comentando procedimientos, técnicas narrativas y lo que llamó aciertos", escribe Compán en el hilo.

"Cuando acabó pensé en tantas variantes del agradecimiento que no supe ni cómo expresarlas", confiesa el autor, sobre el gran gesto que acababa de tener una de las escritoras más prestigiosas de España. "No digas nada, pero me debes una cerveza", le espetó Almudena.

Y como casi todo el mundo la recuerda, el escritor explica, para finalizar el hilo que mientras todo esto ocurría, Grandes le "guiñaba un ojo sin dejar de sonreír.".

