El puente comenzará con lluvias en la mitad norte y terminará en La Inmaculada con frío polar

Un potente anticiclón procedente de las Azores que guía masas de aire de distinta naturaleza llegará al país este viernes condicionando el tiempo desde el fin de semana.

En consecuencia, el día de La Constitución vendrá marcado por lluvias en la mitad norte y cielos poco nubosos en el resto de la Península, mientras que el día de La Inmaculada (8 de diciembre) llegará un nuevo frente frío de origen polar que hará que los termómetros se desplomen, según las previsiones de Meteored.

Lluvias concentradas en Cantabria y Pirineos durante el puente

Entre el miércoles 1 y el viernes 3 de diciembre las temperaturas se desplomarán por una nueva irrupción de aire polar, ocasionando importantes precipitaciones en forma de lluvia y nieve en la mitad norte. A lo largo del fin de semana las lluvias se extenderán hacia puntos del centro y de la mitad septentrional de la Península, alcanzando el Mediterráneo de forma más débil.

Durante el puente en general lloverá más de lo normal en la vertiente cantábrica, sobre todo en la zona más oriental y en el Pirineo. Por su pare, en el resto de la Península y en los archipiélagos las precipitaciones se mantendrán por debajo de lo usual.

Temperaturas más bajas de lo usual en el puente, salvo en Canarias

En cuanto a las temperaturas, Meteored pronostica que estarán más bajas de lo normal en estas fechas: entre uno y tres grados centígrados en el litoral de Galicia y un grado más bajas en Baleares, Canarias, litoral cantábrico, Estrecho y golfo de Cádiz.

La Islas Canarias por su parte disfrutará previsiblemente de un ambiente más estable durante los días festivos, con alisios y temperaturas algo más altas, sin descartar precipitaciones en las islas de mayor relieve.

Este invierno será entre 0,5ºC y 1ºC más cálido que los anteriores

Este 1 de diciembre da comienzo además el invierno climatológico, que será "más cálido de lo habitual" en gran parte de España aunque "con matices" por regiones y meses, según Meteored. Las temperaturas en diciembre podrían ser 0,5 ºC más altas de lo normal en todo el país, salvo en Canarias y en el litoral de Galicia, donde se esperan valores medios para la época. En enero y febrero se prevén valores de 0,5 a 1 ºC más elevados respecto al promedio en gran parte de la Península.

Que el invierno se presente más cálido de lo normal no quiere decir que no hará frío, sino que predominarán las situaciones de anticiclón. No obstante, podría producirse algún temporal invernal de forma puntual debido a las ondulaciones de la corriente en chorro.

Diciembre, enero y febrero serán más secos de lo normal

El próximo trimestre revela que tampoco será muy abundante en precipitaciones ya que prevé que diciembre será más seco de lo normal, sobre todo en el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, entorno del Estrecho y en algunas zonas de Extremadura.

Ya en enero, las precipitaciones podrían estar en torno a los acumulados habituales en todo en todo el país, siendo más húmedo en el centro y norte que en el sur. En el archipiélago canario podría ser más seco de lo usual, sobre todo en La Palma y en el Hierro. En cuanto a febrero, adelanta que los mapas de predicción para entonces muestran cambios: en la Región de Murcia, Alicante y levante almeriense parece que se producirán más precipitaciones de lo normal, mientras que en el Cantábrico Oriental y en el extremo occidental será un periodo más seco.