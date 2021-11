Una tienda retira este polémico juguete infantil por su canción sobre la cocaína y el suicidio

La multinacional Walmart se vio envuelta en una polémica por uno de los juguetes infantiles que vende. Se trata de un cactus que baila y canta canciones en inglés, español y polaco, y que ronda alrededor de los 25 dólares.

Fue una anciana quien dio la voz de alarma advirtiendo de que la canción, un tema del rapero Cypis, habla sobre consumo de cocaína, abuso de drogas, suicidio, depresión. "Esto no es lo que le pedí a mi nieta", contó Ania Tanner a 'CTV News Toronto'.

"Estaba en estado de shock. Pensé: 'es esto algún tipo de broma?", explicó. "Trata de tomar cinco gramos de cocaína y estar solo. Es una canción muy deprimente", denunció, en declaraciones a la emisora.

La empresa ha decidido retirar el producto y se han justificado alegando que "son vendidos por un vendedor externo", según ha explicado un portavoz de Walmart a 'CTV News Toronto'.

"No quiero que nadie antes de Navidad piense que es un gran juguete y le suceda lo mismo que me pasó a mí", dijo la anciana. No es la primera vez que ocurre esto y es que el polémico juguete ya había sido vendido con anterioridad en Europa a través de Amazon, recibiendo quejas de varias familias que adquirieron el cactus.