"Momento histórico de la televisión": Matías Prats y Raphael cantan 'El Tamborilero' a dúo

"Hablar de él es hablar de una la de las figuras más incombustibles del panorama musical". Raphael ha visitado este domingo los informativos de Antena 3 para presentar su gira Raphael 6.0. Un homenaje a sus 60 años sobre los escenarios en el que vuelve a compartir algunas de sus canciones más reconocidas durante estas seis últimas décadas con sus millones de seguidores y seguidoras. Desde Mi gran noche hasta Yo soy aquel o Como yo te amo, entre otras.

Después de hablar sobre sus primeros conciertos tras el confinamiento total que sufrimos entre marzo y junio de 2020, el cantante ha explicado frente a la audiencia de Antena 3 que está encantado de poder volver a actuar en el WeZink Center de Madrid el próximo mes de diciembre: "Tengo todavía ganas de todo esto y voy a seguir". De hecho, asegura que se mantendrá sobre los escenarios hasta que la voz aguante.

Matías Prats y Raphael protagonizan un dúo histórico

Una vez analizada toda una vida sobre los escenarios, Matías Prats ha compartido con Raphael la sintonía del mítico Tamborilero. Una canción que le trae grandes recuerdos al artista, quien reconoce que ya han pasado 55 años desde que la cantara por primera vez sobre un escenario. Tras escuchar la canción, y recordar que no ha cambiado la letra desde entonces, Matías Prats le ha preguntado a su invitado si ha cambiado mucho ese Raphael del que se ha presentado este domingo en los informativos de Antena 3.

El artista reconoce que no ha cambiado mucho pero que 55 años son muchos años. No obstante, reconoce que a nivel vocal sigue siendo el mismo que era entonces. De hecho, y para demostrar que su voz es idéntica a la de hace más de medio siglo, Raphael se ha puesto a cantar en pleno informativo. Y no ha estado solo. Después de que Mónica Carrillo le propusiera a su compañero que le cantara a Raphael, ambos se han unido en un dúo histórico: "Matías, sonando esa canción y en las puertas de Navidad, yo quiero que la cantes".

"Por fin he triunfado de cara a mi madre"

Algo que reconocía la propia presentadora tras escuchar a ambos cantando, quien aseguraba que estaba ante un momento histórico de la televisión en España. Y es que, tal y como explicaba Mónica Carrillo, la música ha sido capaz de unir por primera vez a dos históricos de la música y la televisión.

Tras terminar este dueto improvisado, Matías Prats ha reconocido frente a Mónica Carillo y Raphael que por fin ha triunfado de cara a su madre: "No me ha servido nada de lo que hecho antes". Y así es como ha concluido un informativo para el recuerdo, con Raphael y Matías Prats recordando uno de los temas más exitosos del artista.