Google Play anuncia las mejores aplicaciones y videojuegos de 2021

Google ha dado a conocer, a través de su blog corporativo, las apps y videojuegos más destacados de su tienda de aplicaciones a lo largo de 2021. Un año marcado nuevamente por la pandemia de la COVID-19 en la que, a pesar de que hemos podido ir volviendo poco a poco a la normalidad gracias a la llegada de la vacuna, siguen quedando síntomas de una enfermedad que ha contagiado a 262 millones de personas en todo el mundo y ha acabado con la vida de más de cinco millones.

Entre todas ellas, los responsables de la tienda de aplicaciones de Google se han quedado con Balance: Meditation & Sleep. Una aplicación, premiada con el galardón de mejor app del año, que destaca por su programa de meditación personalizado que nos permite reducir los niveles de estrés y hacer frente a los problemas de sueño. Una opinión no compartida por los usuarios y usuarias de Google Play en Estados Unidos, quienes se han decantado por la aplicación Paramount+.

Estas son las mejores aplicaciones por categorías

Más allá de las anteriormente citadas, Google también ha seleccionado una serie de aplicaciones y las ha dividido en varias categorías. Desde aplicaciones relacionadas con el mundo del bienestar hasta otras que hacen referencia al entretenimiento. A continuación te ofrecemos algunas de las más destacadas:

Las mejores aplicaciones de bienestar

Las mejores aplicaciones para el día a día

Las mejores aplicaciones para divertirse

Las mejores joyas ocultas

Las mejores aplicaciones de crecimiento personal

Las mejores aplicaciones para tabletas

Las mejores aplicaciones para wearbles

Las aplicaciones más populares para Google TV

Estos son los mejores videojuegos por categorías

Respecto al mundo de los videojuegos, Google Play se ha decantado por Pokémon UNITE. Tras el éxito de títulos como Pokémon Go, Pikachu y sus amigos vuelven a ser reconocidos por la tienda de aplicaciones gracias a su primer videojuego de combates por equipos 5 contra 5. Mientras tanto, los usuarios y usuarias de Google Play que han formado parte de la votación, cabe recordar que únicamente se ha tenido en cuenta el público de Estados Unidos, se han quedado con Garena Free Fire MAX.

A continuación te ofrecemos un listado con los mejores títulos por categorías según los responsables de la tienda de aplicaciones de Google. Desde algunos como el League of Legends: Wild Rift hasta otros títulos tan famosos como Crash Bandicoot: On The Run!

Estos son los mejores juegos competitivos

Descubre los mejores juegos innovadores

Los mejores juegos de categoría indie

Los mejores juegos casuales

Los mejores juegos para tabletas