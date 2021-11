Descubre cuánto tiempo necesita un pirata informático para descubrir tu contraseña

Este martes se celebra el Día Internacional de la Ciberseguridad. Un día en el que se pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de tomar las acciones necesarias para garantizar nuestra seguridad en Internet y evitar que terceras personas puedan ponernos en peligro. Algo que se considera cada vez más importante, pues formamos parte de un mundo completamente conectado en el que recurrimos a la red para almacenar toda nuestra información.

Desde nuestros datos personales hasta los financieros. Para salvaguardar los mismos es fundamental seguir varios pasos como elaborar una contraseña robusta y establecer una verificación en dos pasos, mediante la que se lo pondremos mucho más complicado a los piratas informáticos. ¿Eres de esas personas que utiliza una misma contraseña para acceder a todos los servicios a los que estás suscrito? En caso afirmativo, te recomendamos que dejes de hacerlo y que apuestes por claves complejas, únicas y privadas para cada uno de estas plataformas.

¿Cuánto tiempo tardaría un ordenador en descifrar tu contraseña?

De esta manera, y a pesar de que pueda parecer un proceso largo y tedioso, evitarás que terceras personas puedan hacerse con el control de tus cuentas. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto tiempo necesitarían los piratas informáticos para hacerse con tu contraseña? En Internet podrás encontrar varias herramientas como How secure is my password? o Kaspersky Password Checker, mediante las que podrás descubrir el tiempo que necesitaría un programa informático para decodificar y hackear tu contraseña.

Tras escribir tu clave, la plataforma te demostrará cuánto tiempo necesitaría un ordenador para adivinarla. Gracias a esta herramienta, que no compartirá tu clave con terceras personas, podrás descubrir que poner tu nombre o tu fecha de nacimiento como contraseña no es una buena idea. A medida que vamos añadiendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, el ordenador tardará más en descubrirla.

Consejos para crear una contraseña segura: recurre a claves de más de 12 dígitos con variedad de caracteres

Para proteger tu cuenta con una buena contraseña, la firma especializada en seguridad Keeper recomienda usar claves de más de 12 dígitos que destaquen por una variedad de caracteres. Es decir, tu nueva contraseña debería contar con letras mayúsculas y minúsculas, números y algún símbolo especial como, por ejemplo, un guion o un signo de exclamación. Gracias a ello, los piratas informáticos tendrán más dificultades para acceder a tu cuenta puesto que no sigues un patrón lógico de actuación.

Al mismo tiempo, la firma especializada en ciberseguridad también recomienda no utilizar ninguna de las contraseñas más comunes ni aquellas palabras que aparezcan en el diccionario. Si no se te ocurre ninguna clave, en Internet podrás encontrar gestores de contraseñas que te ayudarán a obtener la tuya. Desde Google Chrome hasta otras plataformas como 1Password o LastPass, entre otras.