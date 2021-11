Billie Eilish responde por quinta vez a las mismas preguntas y confiesa que en las anteriores mintió

Billie Eilish y Vanity Fair han instaurado una tradición: cada 18 de octubre repiten la misma entrevista, con las mismas preguntas... y con diferentes respuestas, claro. Una charla en la que hay cuestiones tipo test —número de seguidores o postmás exitoso del año, por ejemplo— pero también todo tipo de reflexiones vitales en las que, este año, ha incluido un alegato radical a favor de la vacuna contra el COVID: "No seas egoísta, hazlo por la gente de tu entorno".

La primera vez que la artista californiana se sentó frente a las cámaras de Vanity Fair tenía 15 años y 257.000 seguidores. Pero en 2021, con 19 años y más de 90 millones de followers, los cambios resultan más evidentes que nunca.

De entrada, su aspecto físico: la adolescente con el pelo de colores se ha ido transformando en una chica mayor de edad y con un look menos llamativo. "Mi publicación más exitosa del año fue mi primera foto con el pelo rubio. 23 millones de me gustas", explica en la entrevista.

"Ahora me reconocen menos"

La quinta versión de la entrevista también deja momentos curiosos. El año pasado , por ejemplo, Billie Eilish respondió que llevaba meses sin que nadie le reconociera por la calle (porque había dejado de salir a causa de la pandemia). Al verse un año después, la cantante no ha dudado: "Esa chica estaba atravesando una crisis de identidad. En esa época no quería salir para nada, pero en el último año me he abierto más y agradezco el hecho de poder salir sin gafas, mascarilla, abrigo y sombrero. Pero claro, ahora me reconocen menos porque ya no llevo el pelo de color verde. Y si me reconocen, no pasa nada. Me alegro y sé qué hacer".

La cantante se muestra sorprendida sobre las reacciones que suscitó su cambio de look, con partidarios y detractores. "Si algo ha querido dejar claro es que siempre hay que vestirse y comportarse como uno quiere", asegura.

Ante la Billie Eilish que en 2019 aseguraba tener más confianza en sí misma de la que había tenido nunca, la de 2021 reconoce que, efectivamente, no ha vuelto a igualar ese momento de ego, pero a cambio señala que ahora está experimentando el inicio de su etapa adulta y que eso también está muy bien. "Nuevas experiencias y un montón de amor", afirma sonriente.

"Odiaba esa situación"

Con una apariencia notablemente más madura, la Billie Eilish de 2021 asegura que la de 2018 mentía al decir que no sentía presión y que los argumentos de la de 2019 no eran más que un intento de convencerse a sí misma.

"Soltaba frases con las que ni siquiera estaba de acuerdo. ¡Una locura! Cuando veo entrevistas de esa época me parece que era todo muy estúpido. Lo que pensaba en realidad es que estaba agobiada, que odiaba esa situación y que todo el mundo esperaba mucho de mí. Quiero coches, quiero tatuajes y mis joyas molan. Eso es todo lo que pensaba", reconoce ahora.

"Si te gusto bien y, si no, también"

"En ese momento me sentía muy querida y tenía miedo de perder ese amor. Pero ahora mismo hay toneladas de gente que me odia, así que ya me da igual. Si te gusto bien y, si no, también", afirma.

Al preguntarle por lo más destacado de su último año, Billie Eilish recuerda que ha sacado un nuevo disco disco —Happier than ever— con el que ha ganado dos premio Grammy más (y ya tiene siete), y que también se ha estrenado la película de James Bond en la que ha colaborado con una canción. Pero, más allá de la música, tiene en marcha otros proyectos: "Voy a sacar un perfume y he conseguido que Oscar de la Renta deje de usar piel. Espero que más empresas se comprometan con el medio ambiente para ayudar el mundo en vez de empeorarlo".

Hace un año su artista preferida era Arlo Parks, pero ahora cita a los franceses The Dø —y sobre todo su disco Shake Shook Shaken— como principal influencia. Lo que tiene claro es ha echado mucho de menos los escenarios porque actuar frente a sus fans es lo que mejor (y más poderosa) le hace sentir.