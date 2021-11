Gerard Piqué: "Prefiero morir antes que ir al Real Madrid"

Gerard Piqué no rehuyó ninguna pregunta en su visita a 'El Hormiguero' y también afrontó la polémica suscitada por el penalti no pitado ante el Villarreal de este fin de semana. "Mi mano en Villarreal no es penalti, tenía la mano pegada al cuerpo", explicó uno de los capitanes del FC Barcelona.

El central catalán también quiso hablar sobre el día en el que Leo Messi le admitió que iba a dejar el Barça: "Fue un día muy duro porque he compartido vestuario con él cerca de 13 años. Para mí, fue muy duro a nivel deportivo y también a nivel personal. Le deseo lo mejor. Con este Balón de Oro, me parece que es el definitivo para demostrar a todos que es el mejor de la historia. Nuestros caminos ahora se han separado, pero seguro que se vuelven a jugar en algún momento".

Sobre las nuevas medidas de Xavi como nuevo entrenador del FC Barcelona, dijo que ha llegado y ha establecido nuevas normas, pero es algo que hacen todos los técnicos cuando llegan a un club. Por último, también admitió que no tiene claro del todo que quiera ser el futuro presidente del conjunto blaugrana: "Hay días que sí y hay días que no. Tienes que tener un amor muy grande por el club. Si algún día tomo la decisión, será un sacrificio y un esfuerzo brutal".

Preguntas comprometidas

En el programa, también Gerard Piqué respondió a una serie de preguntas comprometidas que le hicieron 'Trancas y Barrancas', mascotas del programa.

Este año se ha ido todo el mundo al PSG, ¿a ti te ha llegado oferta?

"No".

¿Alguna vez has ayudado a componer una canción a Shakira?

"A componer no, pero sí que hay muchas veces que le digo si me gusta o no, y a partir de ahí hace cambios".

Puntúa a Vinícius del 1 al 10

"Pues esta temporada te diría que un 9".

¿Qué te tendrían que ofrecer para que te fueras al Real Madrid?

"Es imposible. No hay nada. Prefiero morir antes que ir al Real Madrid".

Elige: ganar el Mundial con España o la Champions con el Barça

"Ganar el Mundial con España para mí fue lo máximo porque era la primera vez en la historia que pasaba. Sin embargo, ganar la Champions, sobre todo en mi primer año tras volver a casa, para mí está igualado".

¿Tienes el teléfono de Florentino Pérez?

"Si no lo ha cambiado, lo tenía sí".