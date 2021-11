Rebelde "sin causa"

No hay caso. La Fiscalía de Ceuta por medio de un decreto emitido el pasado 21 de noviembre y al que ha tenido acceso la Cadena SER, señala que las actuaciones iniciadas para determinar si existía algún tipo de delito contra miembros de las Fuerzas Armadas por la devolución de un joven a Marruecos, las llamadas “devoluciones en caliente”.

Y no hay caso porque el joven no se encuentra en Ceuta y, por tanto, se entiende que la carga de la prueba, más allá de las imágenes tomadas por el fotoperiodista Jon Nazca de un joven intentando acceder a suelo español, rechazado en el agua en un primer instante y, posteriormente cuando trepaba por uno de los muros de la playa del Tarajal, interceptado por militares del Ejército español, no puede recaer sobre nadie. Esa es, precisamente, una de las conclusiones del decreto del fiscal, que señala con claridad que, a pesar de las instrucciones realizadas, “no existen indicios en grado de probabilidad suficiente para considerar justificada la perpetración del delito” y, aquí no acaba la cosa, tampoco se puede dirigir el procedimiento contra “persona determinada y acordar la continuación de las actuaciones”.

La Fiscalía relata las actuaciones llevadas a cabo. Desde la toma de declaración al fotoperiodista que grababa las imágenes aportando el vídeo sin manipular, las imágenes de las cámaras de seguridad de la Policía Nacional y la Guardia Civil del perímetro fronterizo, los requerimientos a la Comandancia General de Ceuta, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a la Policía Nacional y la Guardia Civil para dar información acerca de las órdenes, instrucciones y notas de servicio emitidas relacionadas con las devoluciones de extranjeros y de la forma de actuar en el perímetro fronterizo las dos jornadas críticas (17 y 18 de mayo de 2021).

En ninguno de los casos supuso aclaración de los hechos. Otro requerimiento fue a parar a la Comandancia General con la esperanza de aportar la identidad de los militares intervinientes en la devolución del joven, algo que le ha sido imposible por cuanto se escuda en la presencia de 2700 soldados en esos días. La Comandancia señalaba actuar como fuerza auxiliar de Policía y Guardia Civil. La Delegación negaba haber dictado alguna orden concreta. La Policía se limitaba a indicar instrucciones para mantener la seguridad en la zona y la Benemérita fijaba su orden de servicio en la “vigilancia e impermeabilización de fronteras”.

El decreto refleja que la Fiscalía, tras observar el vídeo no existía ninguna referencia a que el joven fuera menor, ni por parte los militares ni del propio joven.

Los hechos se remontan a los días de gran convulsión en Ceuta cuando aproximadamente 12.000 personas lograron acceder a suelo español a través de la frontera del Tarajal en una maniobra orquestada por Marruecos como respuesta a la atención dispensada al líder del frente polisario Brahim Gali. Aproximadamente 1500 menores pudieron conseguir pasar todos los filtros pero este joven al que no se le ha podido determinar si era menor o no, fracasaba en su intento.

El denunciante podrá emprender acciones civiles, penales y administrativas si así lo estima oportuno.