"Bebo mi propia orina": María sorprende en 'First Dates' con su peculiar dieta y su opinión sobre el sexo

Desde que se estrenara en abril de 2016, el programa First Dates ha recibido la visita de miles de comensales de todo tipo. Mientras que algunos reconocen que han ido al restaurante de Carlos Sobera simplemente por la comida, también hay quienes han preferido no probar ni uno solo de los platos propuestos por el equipo de Mediaset. Es el caso de María, quien ha explicado frente al presentador vasco que no iba a comer nada porque lleva dos años sin probar nada sólido.

Algo que reafirmaba posteriormente frente a las cámaras del programa, donde reconocía al equipo de First Dates que tan solo se alimenta de los aceites esenciales que extrae del bosque y de la naturaleza: "Yo y todos los humanos podemos hacerlo. Podemos vivir del oxígeno puro, de la planta de los pies en contacto con los nutrientes de la tierra, porque los poros más grandes están en los pies".

María reconoce que se alimenta de su propia orina

Después de que Carlos Sobera reconociera que su invitada tenía una forma física extraordinaria, María le explicaba que ayunaba mucho. Tras preguntarle sobre el tipo de dieta que seguía, la comensal reconoce que empezó siendo vegana para posteriormente ser crudivegana y finalmente liquidariana. Desde entonces, María reconoce que lleva dos años enteros sin comer nada sólido: "Para venir aquí no he comido nada".

¿Y de qué se alimenta? Según le ha explicado a Carlos Sobera, principalmente de agua de coco y su propia orina. Algo que le llamaba la atención al presentador vasco, quien bromeaba con que se trataba de una "solución de continuidad". Después de seguir la broma asegurando que se le conocía como la técnica del looping, María entiende que la consideren "rarita": "Imagínate contarle esto a alguien que no está en el mismo rollo".

María revela las tres cosas que consideramos normales y que, bajo su punto de vista, son enfermedades

Después de hablar sobre su dieta, María le ha explicado a Carlos Sobera que hay tres cosas que consideramos normales pero que, bajo su punto de vista, son auténticas enfermedades. La primera de ellas es el sexo porque, bajo su punto de vista, favorece el estreñimiento y la aparición de parásitos que son capaces de dominar nuestra voluntad: "Son capaces de hacerte saltar al río y, cuando estás muerto, salir del cuerpo".

Por otro lado, la comensal reconoce que la menstruación y el hecho de dormir son la segunda y tercera enfermedad del ser humano: "Al ayunar dos años a líquido se me fue el deseo sexual y la regla, que también es una enfermedad. El tercer error es el dormir y por eso duermo muy poquito". Por todo ello, la comensal reconoce que le cuesta mucho encontrar gente que le siga el ritmo y que suele salir con la gente que está de Erasmus.