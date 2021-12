Desde videojuegos hasta móviles: estos han sido los productos más vendidos en Amazon durante el 'Black Friday'

Después de una semana repleta de ofertas con motivo del Black Friday y el posterior Cyber Monday ha llegado la hora de extraer las primeras conclusiones de una nueva jornada de grandes ofertas en las que Amazon ha vuelto a ser la gran protagonista. Mientras que el Black Friday se ha consolidado como el día preferido por los españoles para comprar productos en el gigante electrónico, el Cyber Monday sigue creciendo a pasos agigantados.

¿Te gustaría saber cuáles han sido los productos más vendidos en nuestro país? Como viene siendo habitual desde hace varios años, la tecnología vuelve a copar los primeros puestos de la clasificación. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la mayoría de consumidores ven en los aparatos tecnológicos una apuesta segura para regalar a un familiar o a un ser querido. Más aún en una época marcada por el desabastecimiento mundial de productos, lo que ha llevado a muchos a adelantar sus compras para no quedarse sin regalos de Navidad.

Estos son los productos más vendidos durante el Black Friday

Según ha dado a conocer la compañía a través de su blog corporativo, durante esta semana se ha vendido mucho el teléfono POCO X3 Pro. Y es que, por tan solo 199 euros, la compañía asiática puso a disposición de la sociedad un teléfono móvil de gama media de lo más interesante. Entre el resto de productos relacionados con el mundo de la tecnología, también destacan los dispositivos Amazon Fire TV Stick y el Fire TV Stick 4K Max.

Entre el resto de opciones más populares relacionadas con el campo de la tecnología, los consumidores y consumidoras de Amazon se han decantado por otros productos como la pulsera inteligente Xiaomi Band 5. Un regalo muy recurrente que, por menos de 20 euros, es una gran opción para quienes no saben muy bien qué regalar a un ser querido o conocido. También por la recortadora 14 en 1 de Philips y el videojuego FIFA 22.

Más allá de la tecnología: otros productos que han triunfado durante el Black Friday

Pero el Black Friday no es únicamente tecnología. Según ha dado a conocer la compañía a través de un comunicado, durante estos últimos días también se ha vendido muy bien el corrector de ojeras de Maybelline New York. También las pastillas para el lavavajillas todo en 1 Finish Powerball All in 1 Max y las toallitas Dodot Aqua Pure para bebés.

Por lo tanto, este informe nos demuestra que hay vida más allá de la tecnología. A pesar de que suele ser la opción más recurrente, durante estos días de grandes ofertas también puedes encontrar descuentos en campos como en el del hogar. De cara a las próximas ediciones tanto del Black Friday como del Cyber Monday, échale un ojo a estos productos para llevarte auténticas sorpresas.