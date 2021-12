Ibrahimovic aconsejó a Mbappé que fichase por el Real Madrid

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ha concedido una entrevista al 'Corriere della Sera' donde ha analizado parte de su historia como futbolista, sobre el Balón de Oro y de varios excompañeros que ha tenido en su carrera. El jugador del Milan también ha tenido palabras sobre el rumor de que Mbappé acabará fichando por el Real Madrid. "Le aconsejé irse al Madrid, es verdad. Necesita un ambiente más estructurado, como el de los blancos. Sin embargo, después le dije al presidente del PSG que no debía venderle...", ha explicado.

Ibrahimovic, que ha dado la entrevista con motivio de su nuevo libro titulado 'Adrenalina', también ha hablado sobre su infancia: "Siempre sufrí. En cuanto nací, la enfermera me hizo caer desde un metro de altura. En el colegio era distinto: todos rubios, yo oscuro y con la nariz grande. Siempre me odiaron. Con las chicas era muy tímido, me apuntaba lo que tenía que decir: penoso. Hice el amor por primera vez con 17 años, cuando salí del gueto de Malmoe". En cuanto a las dos grandes personas que le han marcado en su carrera, el sueco ha destacado a Fabio Capello y Luciano Moggi. Del entrenador ha dicho que le hizo "pensar solo en el gol" y del exdirigente italiano ha señalado que con él siempre "ha sido top": "Esos dos scudetti que le quitaron a la Juve los hemos ganado. Nadie puede cancelar el sudor, el trabajo, el sufrimiento, los goles. Cuando dicen que gané 11 ligas, yo contesto que son 13".

Asimismo, durante la entrevista, Zlatan Ibrahimovic ha desvelado dos equipos en los que estuvo apunto de fichar y por qué. El primero es el Bolonia donde entrena Mihajlovic de quien ha dicho que "peleábamos en el césped, ahora me llama 'hijo mío'". "Cuando tuvo la misma enfermedad de mi hermano Sapko, estuve a punto de fichar por el Bolonia por él", ha subrayado. El jugador del Milan también ha destacado la figura de Maradona. "Es un mito, tras ver un documental decidí irme a Nápoles para ganar el scudetto como él. Estaba todo hecho, pero De Laurentiis echó a Ancelotti. Así que le dije a Raiola: ¿qué equipo está peor? El Milan había perdido 5-0 ante el Atalanta. 'Decidido, allá vamos...", ha explicado.

Además, Ibrahimovic ha hablado sobre su rivalidad con Materazzi y con Lukaku. "Con sus entradas quería hacer daño, y los futbolistas entendemos enseguida si quieres eso o solo ser duro como Chiellini, Stam o Maldini. Tenía una cuenta pendiente y la pagó en un derbi. Hizo una entrada con los pies levantados, yo lo evité y lo golpeé con un codazo. Inzaghi comentó: 'El mejor derbi de mi vida: 1-0, gol de Ibra, Materazzi en el hospital'. Era broma, obviamente", ha dicho sobre el central italiano. Mientras que de Lukaku, ha destacado el "shock" que le supuso que le atacase a nivel personal: "Habíamos sido compañeros... Nunca aceptó la apuesta de las 50 libras por cada control fallado. Tiene un gran ego, pero yo crecí en el gueto y si alguien golpea, contesto. Así le hice daño donde más le duele: los rituales de la madre, y perdió el control. Me queda una duda: ese derbi lo perdimos y yo, después, me lesioné. ¿Y si lo del vudú fuera verdad? Tengo una cuenta pendiente también con él. A ver si nos vemos pronto, en el campo. Pero no odio a nadie, y a él tampoco". No ha perdido el tiempo tampoco para hablar del Balón de Oro, del que se decanta por Messi "porque jugamos juntos". "Teníamos una relación profesional, pero el Balón de Oro de este año lo merecía Lewandowski. ¿El mejor de la historia? Ronaldo Nazario. De pequeño le imitaba", ha continuado.