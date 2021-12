Camps recusa al juez De Prada por una "aversión" al PP que rechazó la Audiencia

El expresidente valenciano Francisco Camps ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional mediante el que reclama que el magistrado José Ricardo de Prada sea apartado del tribunal que juzgará próximamente las contrataciones de la marca valenciana de la Gürtel, Orange Market, con distintas administraciones autonómicas, y por las que Camps se sentará en el banquillo.

El texto de Francisco Camps es profuso en descalificaciones contra el juez José Ricardo de Prada, a quien reprocha una supuesta "aversión" y "animadversión palmaria" hacia el PP, aunque el propio pleno de la Audiencia Nacional, en octubre de 2019 rechazó esos mismos argumentos cuando el Partido Popular y el extesorero Luis Bárcenas coincidieron para apartar a este magistrado del proceso que iba a juzgar el pago en negro por la sede central del partido.

"Notoria relación" con PSOE y Podemos

Camps añade que "es tan notoria e intensa su relación con el PSOE y Unidas Podemos que no cabe contraste ni acreditación alguna al respecto". Describe en su desdoro que en 2018 la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, le incluyó en la comisión de expertos que debía aconsejar sobre la ampliación de la Justicia Universal, obviando el prestigio internacional y la amplia experiencia tenidas en cuenta para la designación, porque José Ricardo de Prada no solo fue el ponente de la pionera condena al exmilitar argentino Adolfo Scillingo a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas, sino que forma parte de la lista de expertos de la Comisión Europea para el asesoramiento en cooperación internacional, y es el único magistrado español en el Tribunal Penal Internacional y magistrado en el Tribunal de Bosnia-Herzegovina para Crímenes de Guerra.

Francisco Camps también recalca que el magistrado fue propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial por el PSOE y Unidas Podemos en 2018 y 2021 respectivamente, motivo por el que fue recusada Concepción Espejel en el caso Gürtel. Pero al contrario que esta, José Ricardo de Prada no fue escogido ni ha desempeñado este cargo.

Críticas al Poder Judicial

Otro de los acusados, Rafael Peset, en un escrito distinto al que también ha accedido la SER, pide recusarle por sus críticas al Poder Judicial cuando este órgano de gobierno no admitió su candidatura al presentarse en el turno de jueces, con el argumento de que no había concluido el proceso contra Radovan Karadzic. Peset pide apartarle además porque en el banquillo se sienta Francisco Camps, y aunque reconoce que el PP no es acusado ni forma parte de este procedimiento, subraya que el dirigente valenciano "constituye la imagen del partido" en esa época y serán juzgadas administraciones "del Partido Popular en la Comunidad Valenciana".

El juez De Prada se ha convertido en la cabeza de turco del PP y sus dirigentes desde la sentencia por la época primera de la Gürtel que consideró probada la existencia de una caja b en el PP. Sentencia que fue refrendada por el Tribunal Supremo en octubre de 2020.