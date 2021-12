Luis Suárez: "Simeone me dijo que era un león herido y me ayudó a sacar esta garra"

Aún le "emociona" a Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, aquella imagen en Valladolid, cuando se proclamó campeón de la Liga y conversó por vídeo llamada con su familia desde el mismo césped del Nuevo Zorrilla, después de aquellos "momentos muy complicados" del verano anterior cuando el Barcelona prescindió de él, cuando surgió el desafío del equipo rojiblanco y cuando Diego Simeone, su entrenador, le transmitió que "era un león herido" que debía sacar "esa garra y carácter".

Lo relató este jueves durante la entrega del Trofeo EFE al mejor jugador iberoamericano de la Liga española de la pasada temporada en la sede central de la Agencia EFE en Madrid, cuando retrocedió a aquella instantánea imborrable para él, pero también para la historia de la Liga, tumbado sobre el terreno de juego con el móvil en la mano entre lágrimas. "Hasta el día de hoy me emociona", expresó cuando revivió de nuevo la fotografía.

"Porque ellos (su familia) vivieron conmigo toda la situación que yo viví (cuando el Barcelona prescindió de él en el verano de 2020), momentos muy complicados. Creo que ellos estaban ahí sufriendo. Para mí era especial querer demostrar que uno seguía valiendo. Era una forma que, cuando me veían cuando yo estaba mal, en ese momento que yo estaba feliz quería compartirlo con ellos. Para mí era una tranquilidad verles contentos y felices, porque para mí lo son todo", rememoró el delantero uruguayo.

Después de aquel batacazo que supuso para él su salida del Barcelona, llegó el reto del Atlético. "El uruguayo tiene ese ADN de rebeldía, de orgullo, de seguir demostrando cuando se duda de él. Ese carácter nos juega a favor, a veces en contra y a veces a favor, como en este caso. Fue lo que hablé con el Cholo desde el principio. Me vio con muchas ganas de revertir esa situación cuando hablé con él, cuando tenía la posibilidad de venir al Atlético, cuando tenía que demostrarlo cuando hablé con él que lo que yo quería era conseguir cosas importantes con el Atlético", repasó.

"Cuando surge la posibilidad, empezamos a tener contacto y me dijo (Simeone) que era un león herido. En su momento, lo peor que le podía pasar a alguien es escuchar en ese momento ver un león herido. A sacar esta garra y todo este carácter para demostrar que uno seguía vigente", desveló de su conversación con el entrenador del Atlético de Madrid, cuando se disponía a fichar.

"Antes de venir al Atlético de Madrid ya sabía lo que era la afición, con la mala suerte de no poder disfrutar el título con ellos dentro de la cancha el año pasado, pero los tenía como rivales y sentía esa adrenalina de jugar en el Calderón y en el Wanda. Lo siento ahora cada vez que juego. Sabía que había muchos hinchas del Atlético, pero el cariño que brindan es espectacular. Al lado que vayas siempre hay gente del Atleti", continuó sobre los seguidores del conjunto rojiblanco.

Luis Suárez está "acostumbrado" a la presión. "A rendir y a rendir con la crítica que convive alrededor nuestro. Tienes que estar preparado. Y algo que me caracteriza y lo digo es que no te tienes que aburrir de ganar. Tuve la suerte de ganar muchas cosas en el Barcelona, pero era un reto venir al Atlético y ganar la Liga. Y quiero seguir ganando y compitiendo", remarcó el atacante, que no se ve como entrenador en un futuro; "a lo mejor otras cosas que no sea mucho viaje, mucha concentración, porque llevo 15 años ya".