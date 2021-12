"¿Te has asustado?": Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en el programa de Alberto Chicote

Hace ya varios años, concretamente en mayo de 2019, Jordi Évole revelaba frente a Pablo Motos y la audiencia de El Hormiguero que sufría de cataplexia. Una enfermedad rara, contra la que lleva luchando desde hace un par de años, que puede provocar el desmayo como consecuencia de emociones intensas: "Yo me di cuenta que, cuando me daba un ataque de risa, me entraba una flojera en el cuerpo de llegar a caerme, de no poner sostenerme".

Desde entonces, el comunicador ha sufrido algunos de estos ataques mientras participaba en algún programa de televisión. Principalmente en El Intermedio y en el propio Hormiguero, donde ha acabado postrado sobre la mesa en varias ocasiones ante la imposibilidad de moverse. Hace apenas unas horas, Jordi Évole ha sufrido un nuevo ataque en televisión. Concretamente en el programa Fuera de mapa de Alberto Chicote.

"Ese es para los niños, para que juegues": la broma de Chicote que ha provocado el ataque de cataplexia de Évole

Todo ello por gastarle una broma al presentador del nuevo espacio de La Sexta, quien no pudo contener la risa tras ver cómo Évole trataba de escapar de él sin éxito. Después de que ambos alquilaran un 'bicicar' para hacer una ruta por el Delta del Ebro, Jordi Évole se subía con rapidez en el asiento del copiloto con el objetivo de dejar a Alberto Chicote atrás. Sin embargo, y por más que pedaleaba, no podía desprenderse del presentador del programa.

Tras varios segundos pedaleando con el objetivo de abandonarle a su suerte, el comunicador descubría que su volante no llevaba la dirección del vehículo. Algo que provocaba el ataque de risa de Jordi Évole y el inicio de un ataque de cataplexia del que ha podido recuperarse rápidamente: "Ese es para los niños, para que juegues". Mientras que el comunicador le explicaba a Alberto Chicote que no podía seguir por culpa de la cataplexia, el cocinero se preocupaba por su estado de salud: "No te rías tanto que te va a dar la cataplexia".

"¿Te has asustado?": Alberto Chicote se interesa por la cataplexia

Sin embargo, ya era demasiado tarde. El chiste de Alberto Chicote había provocado el inicio de un ataque del que pudo recomponerse con rapidez. Tras recuperar las fuerzas, el cocinero le preguntaba cómo llevaba el hecho de no poder reírse como le gustaría como consecuencia de la enfermedad. A pesar de que reconocía que sí que puede reírse en su día a día, Jordi Évole aseguraba que a veces tiene que esperar varios segundos hasta recuperar la fuerza.

Dado que nunca había visto algo semejante, Jordi Évole le preguntaba a Alberto Chicote si se había asustado por ver a su invitado postrado sobre el volante del 'bicicar'. A pesar de que el cocinero reconocía que se había asustado un poco al ver a Évole así, el comunicador pudo recomponerse rápidamente y seguir adelante con el programa.