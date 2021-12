Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha recibido la visita de miles de personas que llegan al programa presentado por Carlos Sobera con el objetivo de encontrar el amor. Mientras que algunos deciden presentarse al casting en busca de una persona que les acompañe en sus viajes por todo el mundo, otros prefieren fijarse más en otros aspectos más materiales como la cartera.

También hay quienes han confesado haber ido por la comida y quienes buscan, simplemente, alguien que les haga compañía. Es el caso de Carlos, quien reconoce que después de haber estado con más de 100 mujeres busca un poco de tranquilidad en su vida. Todo ello en durante una cita que comenzaba con el protagonista de esta historia explicando frente a las cámaras del programa que durante estos últimos años se ha dedicado a viajar por todo el mundo: "He conocido diferentes nacionalidades, personas y culturas. También a mujeres de todo tipo y clase".

"Después de estar con más de 100 mujeres he llegado a la conclusión de que la vida tiene ciclos"

Después de demostrar todo lo que ha viajado a lo largo de su vida, y asegurar que se ha acostado con más de cien mujeres, Carlos ha reconocido que le encantan las pelirrojas, las personas del este y las japonesas. Pero no solo eso. También alguien libre de cargas que le permita disfrutar de una vida sin ataduras. Y es que, a sus 51 años, el protagonista de esta historia reconoce que pasa por una etapa en la que necesita un poco de tranquilidad en su vida: "Después de estar con más de 100 mujeres he llegado a la conclusión de que la vida tiene ciclos".

Tras hablar sobre los distintos ciclos de la vida, Carlos asume que está en una etapa en la que desea más tranquilidad, más relajación. Por todo ello, el empresario madrileño reconoce que está buscando una persona sin cargas económicas, familiares o sin cualquier otro tipo de cargas que les impida seguir viviendo. Y es que, desde que era muy joven, el comensal siempre ha querido ser un hombre de sueños cumplidos: "Un día soñé con conducir un Ferrari y lo 'conducí".

Mari Paz y Carlos acaban quedando para una segunda cita

Una vez conocidas sus pretensiones, Carlos Sobera le presentaba a Mari Paz. Después de una charla de lo más amena, ambos reconocían frente a las cámaras de First Dates que querían seguir viéndose más allá del programa.

Mientras que Mari Paz aseguraba que el rato que habían estado juntos se había sentido a gusto, Carlos reconocía que Mari Paz le había parecido muy agradable: "Me gustaría una segunda, tercera, cuarta y quinta. Todas las que hagan falta. Me he encontrado con una persona que no me esperaba y muy agradable para mí.