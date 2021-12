Las Ketchup actuarán en Polonia ante las tropas enviadas a la frontera con Bielorrusia para mostrar su apoyo

Polonia ha recuperado la antigua tradición de levantar los ánimos a sus soldados desplazados por medio de un gran concierto. La crisis que se produjo hace algunas semanas en la frontera con Bielorrusia dejó imágenes impactantes, donde miles de migrantes trataron de cruzarla siguiendo las indicaciones del presidente Lukashenko.

Así, más de 30.000 soldados fueron destinados a proteger esta frontera europea, establecimiento un sistema de vallado de varios kilómetros y ahora van a poder disfrutar en directo de la música de un grupo que se hizo conocido gracias a su hit 'Aserejé'.

Las Ketchup han sido elegidas para participar en una serie de conciertos que tienen el objetivo de dar apoyo a estos soldados polacos desplazados hasta la frontera con Bielorrusia, según asegura el portal 'Notes from Poland'.

"El Ministerio de Defensa de Polonia y la emisora estatal TVP celebrarán este fin de semana un concierto para mostrar su apoyo a las tropas que defienden la frontera oriental, donde decenas de miles de migrantes, en su mayoría del Medio Oriente, han tratado de cruzar desde Bielorrusia. Además de varias estrellas nacionales, el evento también contará con artistas internacionales, como el grupo de chicas españolas Las Ketchup y el cantante Lou Bega, muy conocido por el 'Mambo No. 5'", señala este medio.

De esta forma, el concierto se celebrará el domingo en la base aérea de la ciudad de Minsk Mazowiecki, situado a unos 40 kilómetros al este de Varsovia. Además, será retransmitido en el canal principal de TVP y en él participarán No Mercy, famosas por el éxito de 1996 'Where Do You Go?', así como el grupo coreano Loona y los alemanes Captain Jack.