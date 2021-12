"No podría decir que me siento cómodo corriendo aquí": el alegato de Hamilton en favor de los derechos humanos

Apenas unos días después de portar un casco con la bandera arcoíris en Losail para defender los derechos del colectivo LGTBI+ en Catar, Lewis Hamilton ha confirmado que volverá a utilizarlo en Arabia Saudí para recordar que todas y cada una de las formas de amarase son válidas. Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa recogida por Sky Sports, en la que ha denunciado que la ley para la comunidad LGTBI+ redactada por el gobierno local es "bastante aterradora": "Si alguien quiere tomarse el tiempo para leer cuál es la ley para la comunidad LGTBIQ +, es bastante aterrador".

A pesar de que el hecho de mantener relaciones homosexuales no esté penado en su legislación, algo que sí sucede en Catar, la ley islámica contempla que este tipo de relaciones están estrictamente prohibidas. También cualquier publicación de cualquier contenido que apruebe el derecho de los homosexuales en los medios de comunicación y en el mundo de la cultura, prohibiéndose su contenido por "anti-Islamismo". Por esa misma razón, Hamilton condena cualquier tipo de castigo hacia el colectivo. Desde la prisión o la pena de muerte hasta las restricciones por simplemente ser ellos mismos.

"C reo que mientras estamos aquí es importante que tratemos de crear conciencia"

Tras ser preguntado sobre si se siente cómodo corriendo en este tipo de países, el piloto de Mercedes ha reconocido que no podría decir que sí. Sin embargo, Hamilton recuerda que estar ahí no es su elección y que no puede hacer nada para evitar que se siga corriendo en este tipo de escenarios: "El deporte ha elegido estar aquí. Ya sea que esté bien o mal, creo que mientras estamos aquí es importante que tratemos de crear conciencia. Tenemos que asegurarnos de que estos países estén haciendo lo correcto por las personas en que viven en los mismos".

Por lo tanto, el siete veces campeón del mundo considera que el hecho de correr en estos países debería ser una oportunidad para luchar contra todo tipo de injusticias: "Como dije en la última carrera, siento que el deporte y nosotros tenemos el deber de asegurarnos de que tratamos de ayudar a crear conciencia sobre ciertos temas que vemos, particularmente los derechos humanos, en estos países a los que vamos".

"Las religiones pueden cambiar, las reglas pueden cambiar y los gobernantes pueden cambiar esas cosas"

Por otro lado, Hamilton recuerda que, a día de hoy, todavía hay mujeres presas por conducir un coche. Y es que, tal y como ha explicado el piloto de F1, las mujeres no pudieron conducir un coche de forma legal hasta 2018: "Así que hay muchos cambios que deben suceder y creo que nuestro deporte debe hacer más. Creo que todos deberían tener derechos humanos, libertad de expresión y libertad de movimiento, pero hay lugares donde eso no está permitido".

En definitiva, y a pesar de que la ley islámica contemple todos estos escenarios en contra los derechos humanos, el piloto de Fórmula 1 pide a los gobernantes un cambio: "Las religiones pueden cambiar, las reglas pueden cambiar, los gobernantes pueden cambiar esas cosas, tienen el poder de hacerlo". Mientras tanto, el ministro de deportes saudí, el príncipe Abdulaziz, se ha defendido de las acusaciones de Hamilton asegurando que Arabia Saudí reconoce plenamente los derechos de todas las personas a expresar su punto de vista.