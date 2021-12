Laporta: "Soy un entusiasmado de Dembélé, para mí es mejor que Mbappé"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se mostró convencido de que si finalmente el atacante francés Ousmane Dembélé acepta la oferta de renovación del club catalán, "puede llegar a ser un jugador de referencia". "Soy un entusiasmado de Dembélé, para mí es mejor que Mbappé y me gustaría mucho que se quedase"

"Dembélé es un jugador muy importante para nosotros que nos puede dar mucho más de lo que ha dado", insistió Laporta durante la presentación de la colaboración con 'La Marató' de Barça, Espanyol y Girona. El internacional francés finaliza contrato el próximo 30 de junio y, de momento, el acuerdo entre ambas partes para renovar parece lejano. "La negociación tiene un proceso, más lento del deseado por nuestra parte, y estamos en ello. Seguimos trabajando para que siga. La situación contractual es la que es y es la que nos hemos encontrado, pero tenemos como reto que continúe", reconoció Laporta.

El máximo mandatario azulgrana, no obstante, no quiso hablar del interés por el delantero del Manchester City Ferran Torres, el posible recambio de Dembélé si este finalmente no renueva. Y recordó que, para fichar en invierno, primero habrá que vender. "No podemos olvidar que hay un margen salarial muy reducido y, para ello, primero debemos ampliarlo, y la única forma de lograrlo es con la salida de algunos jugadores", argumentó.

En cualquier caso, y más allá de las altas y las bajas, Laporta confía en que Xavi saque el máximo rendimiento posible a la actual plantilla ya que, según él hará "que sea más eficiente". "Xavi ha traído ilusión, esperanza. Veo un buen ambiente en el vestuario. La forma de entrenarse y hasta las normas han sido bien recibidas por el club y por los propios jugadores. Ahora estamos con inquietud y ganas enormes de que el Barça sea equipo de Champions League. Esperamos poder ganar en Múnich. Y contra el Betis este fin de semana también nos va mucho porque aspiramos a ganar la Liga", concluyó.

Renovación de Dembélé

El agente de Dembélé y Mateu Alemany se han reunido hoy para tratar la renovación del francés. En esa reunión, que se ha que ha durado unas tres horas, Dembélé ha transmitido que tiene ofertas muy importantes de equipos europeos pero que tiene como prioridad seguir en el Barça. Dembélé quiere renovar y así lo ha vuelto a transmitir hoy al club pero su representante no tiene la prisa que tienen desde el club para cerrar el acuerdo.