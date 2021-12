El vídeo de Julio Anguita que se vuelve en contra de Macarena Olona: "No me gustan que me utilicen"

El escenario fue anoche en Lepe (Huelva). La portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, protagonizó un acto público en el que hizo mención a un discurso del excoordinador general de IU fallecido, Julio Anguita. La alocución era de 1999 y Olona lo defendió como uno de sus predilectos. "He querido escuchar de nuevo uno de mis discursos favoritos en política, de un político que sin duda ha marcado la historia de España, con el que tengo grandes diferencias ideológicas, no tanto en el diagnóstico de los problemas como en las soluciones que proponía. He pasado un rato a solas con Julio Anguita, en paz descanse, recordando un de sus más célebres discursos que pronunció dirigiéndose a España en 1999", dijo la diputado de Vox.

Macarena Olona continuó su discurso con la defensa del exdirigente comunista: "Don Julio sin lugar a dudas era un hombre del pueblo, un hombre que amaba al pueblo, un hombre que hoy se avergonzaría profundamente de esos que dicen ser de izquierdas y defender a la clase obrera. Me refiero tanto a los partidos políticos como a esos sindicatos de las mariscadas". Las palabras de la dirigente de ultraderecha han provocado la reacción de IU. El coordinador general de IU y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha recuperado un vídeo de Julio Anguita en que decía en 2019: "No me gusta que me utilicen, y sobre todo que me utilicen personas que tienen esta ejecutoria" (en referencia a Vox). Julio Anguita, 2019.

Don Julio Anguita y la lucha obrera.

En el vídeo de 2019 rescatado ahora, Julio Anguita, explicaba su visión sobre la extrema derecha de Vox: "Sigo pensando que honestidad y extrema derecha es un oxímoron. Un oxímoron es una figura literaria que representa algo que es totalmente contradictorio como nieve negra o noche clara". Recordaba además que en ese momento ya había casos de corrupción: "Aquella apropiación que hicieron de mis palabras, como si fuera el referente, se han quedado totalmente desautorizadas. Esta extrema derecha tiene altos índices de corrupción"

“La corrupción es también mantener un discurso falso. Yo no he visto a nuestra extrema derecha que hable de la situación de los trabajadores, de las pensiones. A contrario, hace cuatro días escuché a sus dirigentes hablar de que había que primar a los empresarios metiendo en el mismo saco a las empresa del Ibex que a los autónomos”, afirmaba.

No ensucies la memoria de Julio, fascista.

Anguita denunciaba que la extrema derecha española "no se preocupa en absoluto de lo social" y que olía "a naftalina, a caspa". Además, decía: "La gente que no tiene trabajo, que tiene dificultades económicas o que malvive y que crea que la solución viene de la mano de nuestra extrema derecha, se irán desengañando. Pero yo les pediría que vayan pensando no sólo en lo que yo he dicho, sino en lo que ustedes vayan observando".

Diversos cargos de Unidas Podemos han tildado de "desvarío" y "barbaridad" la afirmación de la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona. "Pues no, Julio Anguita ni estaría ni estuvo nunca orgulloso de Vox, menudo desvarío absurdo", ha apuntado el secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, a través de Twitter.

Pues No, Julio Anguita ni estaría ni estuvo nunca orgulloso de Vox, menudo desvarío absurdo.

Para Julio, y para cualquier demócrata, el ascenso del neofranquismo de Vox era el mayor riesgo que soportaba la democracia.

Y claro que lo hablamos ambos muchas veces con preocupación.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Sevilla y miembro de IU, Miguel Ángel Bustamante, también ha criticado las declaraciones de Olona y ha apostillado que "hay que tener la cara muy dura para decir esta barbaridad".

"Julio Anguita defendió la democracia frente al fascismo, se opuso a las políticas neoliberales, defendió los derechos humanos y una mayor justicia social y nos dejó teniendo el carné de PCE", ha manifestado también en esta red social.

Hay que tener la cara muy dura para decir esta barbaridad. Julio Anguita defendió la democracia frente al fascismo, se opuso a las políticas neoliberales, defendió los derechos humanos y una mayor justicia social y nos dejó teniendo el carné de

El diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha compartido un fragmento de una entrevista que ofreció Anguita y ha parafraseado que a él no le gusta ser utilizado por una "derecha casposa, corrupta, sumisa con los poderosos y socialmente insensible".