"Es un caso muy claro de política infantil": Mariano Rajoy carga contra Yolanda Díaz y los socios del Gobierno

Mariano Rajoy ha visitado este jueves El Hormiguero para presentar su último libro. Después de varios años alejado del mundo de la política, el que fuera presidente del Gobierno ha publicado Política para adultos, en el que habla sobre la profunda transformación política en España desde la irrupción hace ya diez años del 15-M y sobre los populismos en distintos países que han llegado para quedarse como el de Donald Trump en Estados Unidos o el Brexit en Reino Unido.

Aprovechando el título del libro, Pablo Motos ha querido recuperar las últimas declaraciones de Yolanda Díaz para determinar si la vicepresidenta del Gobierno ha llevado a cabo una política de adultos o no: "Hoy ha salido Yolanda Díaz y ha dicho que ella ya sabía el 15 de febrero que la COVID-19 estaba desbordada en España y que el 4 de marzo envió una serie de medidas a disposición de Pablo iglesias entre las que estaban los ERTE".

"Es un caso claro de política infantil": Mariano Rajoy reacciona a las últimas declaraciones de Yolanda Díaz

Después de explicarle que Yolanda Díaz ha asegurado que gracias a esta medida se evitó alcanzar los niveles de paro del Gobierno de Mariano Rajoy, que se llegó a disparar hasta el 27% en adultos y 56% en jóvenes, Pablo Motos le ha preguntado a su invitado si es política de adultos boicotear al Gobierno del que formas parte haciendo estas declaraciones. Apenas unos segundos más tarde, el que fuera presidente del Gobierno ha asegurado que su actuación es "un caso muy claro de política infantil".

Bajo su punto de vista, Yolanda Díaz debería haber dimitido tras la negativa del Gobierno a escuchar sus palabras: "Estar en un Gobierno y decir que tú ya sabías un mes antes que estaba esto de la COVID-19 y que entregaste unos papeles y tal... Si tú lo sabías, y no te hacían caso, lo procedente es que dimitieras porque si no, ¿Qué hacías ahí con un tema de estas características? Este Gobierno no se caracteriza por hacer demasiada política para adultos. Es mucho chisgarabís".

Mariano Rajoy carga contra Bildu y los partidos que tratan de "liquidar España"

Después de hablar sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Motos le ha preguntado a Mariano Rajoy cómo lo está viendo todo desde fuera: "Me preocupan muchas cosas. Lo primero que me preocupan son sus socios. Yo siempre fui partidario de los consensos nacionales en las principales reglas del juego. Es el espíritu de la constitución española".

En concreto, Mariano Rajoy apunta hacia Bildu y todas aquellas formaciones políticas que tratan de "liquidar España": "Ahora, cunado alguien se coaliga con Bildu o con los partidos que quieren liquidar España es difícil llegar a entendimientos. Son partidos que hacen muy difícil llegar a consensos".