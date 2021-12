"No puede ser": la inesperada excusa de una comensal de 'First Dates' para evitar un beso en la primera cita

El reservado de First Dates es ese rincón del restaurante en el que los comensales pueden dar rienda a su pasión. Pero no todos acaban allí. Para poder llegar a esta zona del restaurante dirigido por Carlos Sobera, los responsables del programa deben haber visto previamente que existe química entre las dos partes de la pareja. Algo que vieron en Miriam y David, quienes acabaron en esta zona tan especial del restaurante para conocerse un poco mejor.

Una vez allí, y como viene siendo habitual, los comensales pudieron conocerse mejor a través de distintas atracciones como la máquina de baile o la de bolas. En esta ocasión, Miriam y David han recurrido a la segunda, donde una bola les ha sugerido a Miriam que le muerda el labio inferior a su cita. Sin embargo, ha preferido no hacerlo al tratarse de una primera cita. Algo que ha explicado frente a las cámaras de Cuatro pero no ante su pareja, a quien le ha puesto una sorprendente excusa para no hacerlo.

"No me digas, es que me encanta que me muerdan el labio"

Después de que la bola le recomendara que mordiera suavemente el labio inferior de su pareja, Miriam se negaba a hacerlo: "No, no puede ser". Sin embargo, su pareja fantaseaba con ese momento porque era algo que le encantaba, tal y como reconocía posteriormente: "No me digas, es que me encanta que me muerdan el labio". Dado que no tenía muchas ganas de hacerlo, Miriam le explicó que no le iba a dar un beso porque le quitaría el pintalabios.

A pesar de que en un primer momento pareció aceptar la excusa de su pareja, David le propuso a Miriam que fuera ella quien le mordiese: "Bueno, pues házmelo tú a mí". Después de evitar el beso en un primer momento, Miriam volvió a intentarlo asegurando que no podía porque se le iba a quitar el pintalabios. No obstante, la comensal cambiaba su discurso a la hora de enfrentarse a las cámaras de Cuatro: "Por el pintalabios y porque ha sido una primera cita. Ir poquito a poquito incita un poco más".

"El tema del beso ha estado muy medido, muy correcto"

A pesar de que no se creyó del todo la excusa de su cita, David reconoció que le había gustado: "El tema del beso ha sestado muy medido, muy correcto". Algo que, tal y como ha explicado frente a las cámaras de Cuatro, le ha gustado: "Es como me gustan las chicas a mí". Por lo tanto, ambos han estado de acuerdo en dejar ese primer beso para otro momento.

Mientras que David aseguraba que quería una segunda cita porque Miriam era todo lo que estaba buscando en una mujer, ella contestaba que quería seguir conociéndole un poco mejor. De esta manera, y a pesar de que no llegó el primer beso, ambos se han ido juntos del famoso restaurante de Carlos Sobera.