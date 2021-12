La pelea por Whatsapp entre Cristiano Ronaldo y Cassano: "¿Qué problema tienes?"

Antonio Cassano ha vuelto a incendiar las redes con unas declaraciones fuera de tono sobre Cristiano Ronaldo. El italiano, con más reputación por todo lo que hace fuera del campo que por lo que hizo sobre él, no tuvo reparos en revelar una conversación privada entre el delantero portugués del Manchester United y él mismo durante la temporada que se llevó a cabo por Whastapp.

El jugador italiano que jugó en el Inter, Milán o Juventus de Turín ha desvelado cómo fue su conversación con Ronaldo. El luso consiguió su número a través del jefe de prensa del club turinés, tal y como empieza contando en un canal de Twitch llamado 'BoboTV'. Un dato que desconocía el italiano y que dijo haber sabido gracias a Gianluigi Buffon, el actual portero del Parma.

Así lo comienza contando Antonio Cassano, exjugador del Real Madrid: "Me escribió. me pidió más respeto por todo lo que ha ganado. Por los goles que hizo", para más tarde añadir: "A mí decir la verdad no me da miedo. Yo me enfrento hasta al Papa", aseguró con su vehemencia habitual.

Cristiano Ronaldo le pidió respeto después de las últimas críticas que habían salido por la boca del italiano, y no dudó en escribirle por Whatsapp: "Me dijo que él marcó 750 goles, que yo solo hice 150. Le dije, lo tienes todo. Vive más tranquilo y relajado", dijo entre risas en este canal de Twitch italiano. Pero la conversación fue a más y mencionó a Messi antes de lanzarle una pulla con la que se cerró este chat: "Haz como Messi, que le da igual todo. Me enfadé. ¿Qué te pasa Cristiano? ¿Qué problema tienes?", le plantó al portugués en un mensaje que no le debió hacer mucha gracia.