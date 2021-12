Primera noche sin "focos emisores, ni colada de lava ni nada" en el volcán de La Palma

El vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Rubén López ha escrito en sus redes sociales que la pasada ha sido la primera noche de casi 80 que en la foto nocturna del Valle de Aridane, en La Palma, no se ve ni un solo signo visible del volcán de Cumbre Vieja, pero, añade, "no nos confiamos".

Rubén López ha colgado en torno a la medianoche un tuit en el que ha señalado que la pasada ha sido la primera noche en la que en el Valle de Aridane no se veían ni focos emisores, ni colada de lava "ni nada", y en el que ha pedido que "no nos confiemos: el tremor sigue; hubo 45 seísmos y hubo deformación". Ha añadido que todos los parámetros indican que el volcán sigue con relativa energía, más que otros días, por lo que ha pedido que no se crea que se ha acabado.

No hay que confiarse

Para ello, ha explicado el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, tienen que descender bastante los parámetros para vislumbrar el final, y ha añadido que el volcán aún "sigue lo suficientemente vivo para estar vigilantes ¡buenas noches!".

Ya de mañana, en torno a las 7 horas, Rubén López ha señalado que la noche ha sido "relativamente" tranquila en Cumbre Vieja, pues "ha habido muy poca sismicidad y ahora mismo solo se ve un foco de emisión de piroclastos incandescentes. ¡Comenzamos una nueva jornada de vigilancia volcánica!".

Rubén López ha indicado más tarde que al amanecer se escuchaba desgasificación en el volcán de Cumbre Vieja, y comentaba que se apreciaba emisión de vapor de agua y gases así como un punto incandescente que a simple vista parecía emisión de lava fluida. En la zona posterior, con la nubosidad no se veía la emisión de piroclastos, ha concluido el vulcanólogo.

Se reactivan las coladas del sur

A mediodía del sábado, la mayor parte de la actividad del volcán de Cumbre Vieja se concentraba en el sur del edificio por donde se han reactivado las coladas que avanzan consumiendo nuevos terrenos y además afectando directamente a nuevas viviendas en la zona del barrio de San Nicolás. Estas son las últimas observaciones de los investigadores que trabajan sobre el terreno que, además, están comprobando desde anoche cómo la actividad de la boca norte, que es la principal, ha disminuido notablemente y sólo se observan algunas columnas de gases y vapores.

Tampoco se ha detectado actividad en el cono secundario. La actividad sísmica ha aumentado en los últimos minutos, aunque desde las doce de la noche tan solo se han registrado diecisiete temblores. El de mayor intensidad, un movimiento de 3,4 en Mazo detectado a 36 kilómetros de profundidad. El tremor, eso sí, sigue disminuyendo.