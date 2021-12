"¡Me ha tocado el pecho!": Un participante de 'First Dates' se pone nervioso mientras posa con su cita

Dos comensales de 'First Dates' protagonizaron esta semana una cita de lo más divertida que terminó con una situación incómoda por lo que ocurrió mientras posaban delante del espejo cámara que hay colocado en el restaurante más conocido de la televisión.

Durante la cena, los comensales hablaron de sus "rollitos". "He tenido como 5 culitos (rollos), pero no he tenido novia", dijo Nil. Pero lo más destacado llegó cuando Nil y Jennifer fueron a la sala de fotos para inmortalizar su paso por el programa.

Después de hacerse la primera foto no les gustó y decidieron probar en un segundo intentó. Fue aquí cuando, de forma totalmente casual, Nil se colocó detrás de Jennifer y para agarrarla con los brazos le tocó sin querer el pecho, provocando la sorpresa de la joven.

"Me ha tocado el pecho, no una teta, el pecho", aclaró Jennifer, al terminar la cita, entre risas. Después del suceso, ambos se hicieron otra foto más y terminaron su encuentro de una forma agradable y simpática.

Nil aclaró durante la cita que buscaba a una "mujer con una buena conversación" y que le "folle la mente". A pesar de que el buen rollo estuvo presente durante su paso por el restaurante de 'First Dates', decidieron irse cada uno por su lado al no sentir nada especial.