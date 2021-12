Monumental bronca entre Allegri y Morata tras un cambio: "¡Es mejor que te calles!"

Una de las imágenes de la jornada en Italia ha sido la bronca tremenda entre el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, y el jugador español, Álvaro Morata después de que fuese sustituido en la segunda parte en el enfrentamiento contra el Genoa al que vencieron por 2-0 gracias a los goles de Juan Cuadrado y Paulo Dybala.

No obstante, el tenso enfrentamiento entre técnico y futbolista copó todos los medios italianos, que se pararon a analizar lo sucedido. Álvaro Morata estaba haciendo un gran partido, pero una tarjeta amarilla motivó que Allegri decidiese cambiarlo. El español se fue visiblemente enfadado y llegó el enfrentamiento entre ambos a ojos de todo el mundo. Según medios italianos, así fue la secuencia: "Es mejor que te calles", le plantó el entrenador tras ver su actitud, a lo que respondió el español: "¿Pero qué he hecho?", y recibió la respuesta: "Les regalaste una falta, así que debes callarte", gritó el técnico para concluir uno de los momentos más tensos de la temporada en la Juventus.

Tras un fuerte rifirrafe en el que hubo hasta cierto contacto físico, las explicaciones postpartido de los protagonistas se antojaban interesantes, y así quiso argumentarlo el entrenador italiano. "No tenía intención de reemplazarlo, pero recibió una tarjeta amarilla, así que, en ese momento, preferí sacarlo (para que no se expusiera a la tarjeta roja). Lástima, porque lo había hecho bien (…) No pasó absolutamente nada. Esta noche fue bueno verlo jugar, como a todo el equipo”, sentenció.