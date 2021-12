Quique Sánchez Flores estalla al finalizar el partido contra el Athletic y tuvo que ser expulsado

Quique Sánchez Flores fue expulsado al finalizar el Getafe - Athletic por entrar al campo y dirigirse al cuarto árbitro de manera exaltada y a viva voz, tal y como ha reflejado el acta arbitral de Figueroa Vázquez, tal y como ha indicado el colegiado del partido.

"Siempre que hay una expulsión de un entrenador, mínimo son dos partidos. Tenemos ya el precedente de Diego Costa, que ya hizo algo similar", indicó Iturralde González en 'El Larguero' de la Cadena SER.

Quique Sánchez Flores, fuera de sí

La secuencia de la polémica relacionada con el técnico del Getafe es la siguiente: Quique Sánchez Flores se fue a recriminarle un aspecto del partido rápidamente al árbitro.

El colegiado le sacó una roja directa y el entrenador 'azulón' se fue directamente a por él hasta llegar a ponerse cara a cara. Muy furioso y fuera de sí, se lo quería comer. Entre Aleñà y Sandro tuvieron que ir a por él para alejarlo y se calmó.

"Debo calmar mi ira"

El técnico del Getafe ha reconocido tras terminar el partido que debe calmar su ira, pero también dice que esta le ha entrado cuando oye la palabra 'expulsado' sin hablar, según reconoce. "A partir de la expulsión pude frenar todo lo que vino bien, pero nosotros vamos a muchas pulsaciones. Yo no he dicho nada, ha sido algo muy rápido. Ha habido una reacción que debo evitar, pero se han juntado muchas situaciones que no han ayudado", finaliza.