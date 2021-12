Kiko Rivera reconoce que gastó ocho millones en adicciones y habla sobre el documental que le cambió la vida

Kiko Rivera ha reconocido que se ha llegado a gastar hasta ocho millones de euros en adicciones durante los últimos años. Todo ello durante el último programa de Planeta Calleja, en el que el artista ha viajado a Nepal junto a Jesús Calleja para disfrutar de una experiencia diferente. Una experiencia en la que, como no podía ser de otra forma, ha podido hacer un repaso a su pasado marcado por la polémica y analizarlo desde la perspectiva actual.

Entre otras cosas, Jesús Calleja le ha preguntado acerca de su adolescencia. A pesar de que reconoce que ha sido igual que cualquier joven de su edad, el hijo de Isabel Pantoja ha llegado a reconoce que se marchó de fiesta un viernes y que no volvió hasta pasada una semana. También que se escapó de casa en varias ocasiones y que incluso llegó a coger el coche sin tener el carnet de conducir: "Yo no he sido un chaval malo".

Kiko Rivera llegó a ganar hasta 100.000 euros en un fin de semana

Kiko Rivera asegura que todo fue a peor cuando cumplió los 18 años. El ahora DJ recuerda que tras cumplir la mayoría de edad, le ofrecieron 2.000 euros por asistir al que sería su primer bolo. A este le seguirían posteriormente otros eventos en el que su caché comenzaría a crecer hasta establecerse en cifras cercanas a los 25.000 por hacerse "cuatro fotos". Dado que durante aquella época llegaba a hacer hasta cuatro bolos por semana, Kiko Rivera reconoce que llegó a embolsarse hasta 100 euros.

No obstante, el artista reconoce que hubo ocasiones en las que se llegó a gastar esa cantidad de dinero antes de que terminara el fin de semana: "Yo he llegado a salir de un bolo sin pasta". Después de que Jesús Calleja le preguntara en qué se gastaba todo ese dinero, Kiko Rivera ha confesado que en todo: "Me lo gastaba en fiesta, en estupefacientes a saco, además iba con 25 amigos. Me lo gastaba en putas y fiesta".

Kiko Rivera reconoce que se llegó a gastar ocho millones de euros

De hecho, el artista reconoce que se ha llegado a arruinar hasta en dos ocasiones. En primer lugar, Kiko Rivera ha asegurado que llegó a gastarse cuatro millones de euros entre los 18 y los 22 años sin comprar casas, ni invertir ni nada: "Cuando el dinero te llega fácil, se va fácil". Varios años más tarde, y después de creer que había aprendido de la situación anterior, Rivera volvió a perder otros tres o cuatro millones de euros.

Varios años más tarde, y después de creer que había aprendido la lección, Kiko Rivera volvió a perder otros tres o cuatro millones: "Yo tenía casoplones, tenía 11 coches, motos de agua...". Por suerte, Kiko Rivera reconoce que su vida cambió hace ocho años, cuando conoció a su mujer. A pesar de que al principio le costó mucho dejar su vida anterior, el cantante explica que Irene Morales fue clave para que comenzara a ver la vida desde otro punto de vista. También el documental del DJ sueco Avicii, con quien dice sentirse muy identificado: "Me vi tan reflejado en él que llamé a mi representante y suspendí la gira". Bajo su punto de vista, podría haber muerto de haber seguido el tren de vida que llevaba hasta que decidió cambiar de vida.